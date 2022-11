Zunft sieht Druck beim TV Dötlingen

Von: Sven Marquart

Jubelt wieder der Spitzenreiter? Im Hinspiel feierten Timo Höfken (v. l.), Marik Landgraf, Fabian Engeln und Nils Klaassen mit dem Harpstedter TB einen 3:0-Erfolg über den TV Dötlingen. © Tamino Büttner

Landkreis – Das verspricht einen heißen Tanz: Am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga empfängt der Tabellendritte TV Dötlingen den Klassenprimus Harpstedter TB zum Spitzenspiel. Auch im Gemeindederby zwischen dem FC Huntlosen dürfte es hoch hergehen, ebenso im Aufsteigerduell Beckeln gegen Wüsting.

TV Jahn – VfL Wildeshausen II (Freitag, 19.15/Hinspiel: 3:0): Über dem Krandel scheint ein Fluch zu liegen. Wie das Landesliga-Team leidet auch die Wildeshauser U 23 unter erheblichem Verletzungspech. Jetzt musste Mihai-Andrei Nitu das Training mit Verdacht auf Knöchelbruch beenden. „Die Personalsituation ist echt bescheiden“, seufzt Selcuk Keyik. Der VfL-Coach muss außerdem auf die verletzten Kim Held, Philipp Finger, Marius Meier, Hauke Glück und Ole Willms verzichten. Chris Löwe, Marcel Fiedler und Robin Landgraf sind krank. „Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwie eine Mannschaft zusammenbasteln“, sagt Keyik. Personelle Unterstützung kommt durch Samir Latifi aus dem vierten VfL-Team. Unter Interimscoach Marcel Maus hat Jahn nach dem Ausstieg von Trainer Arend Arends je zweimal gewonnen und verloren. „Sie scheinen den Abgang von Arend ganz gut verkraftet zu haben“, meint Keyik, der gegen ein nachträgliches Geschenk zu seinem 36. Geburtstag „nichts einzuwenden“ hätte.

FC Huntlosen – Ahlhorner SV (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 1:2): Weil Ammar Ali in dieser Woche nur am Mittwoch trainieren konnte, fürchtete er um seinen Platz in der Startelf. Doch sein Coach konnte ihn beruhigen: Ali darf gegen seinen Ex-Club von Beginn an auflaufen. „Ich weiß, wie wichtig ihm das ist“, sagt Georg Zimmermann. Allerdings ist noch unklar, auf welcher Position er Ali aufstellen wird. Das ist abhängig davon, ob Kolja Schrinner spielen kann. Schrinner ist wie Abwehrchef Sebastian Merz angeschlagen. Definitiv fehlen werden die verletzten Malte Bolling und Pascal Wollenweber sowie Dennis Jielg, der nach seiner Roten Karte aus dem Bookholzberg-Spiel für eine Partie gesperrt wurde. Zimmermann hofft, gegen den bereits seit sieben Begegnungen sieglosen ASV die eigene Negativserie beenden zu können. Mut machen ihm die beiden jüngsten Übungseinheiten: „Die Dinge greifen immer besser.“

TV Dötlingen – Harpstedter TB (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 0:3): „Wir freuen uns drauf! Beide Mannschaften werden voll motiviert sein“, sagt Dötlingens Trainer Markus Welz. Sein Team ist inzwischen seit elf Spielen ohne Niederlage und in der laufenden Saison zuhause noch ungeschlagen. „Harpstedt ist Favorit, aber wir wollen gewinnen“, betont Welz. Das will natürlich auch HTB-Coach Eckard Zunft. Allerdings sieht er den Druck eher bei den Gastgebern. „Wenn Dötlingen nochmal oben angreifen will, brauchen sie einen Sieg“, sagt er. Beim 3:0 im Hinspiel „haben wir in den entscheidenden Momenten die Tore gemacht“, erinnert sich Zunft. „Wir stellen uns darauf ein, dass Harpstedt eher abwartend spielt“, kündigt Welz an, der lediglich auf Jonas Krumland (Geschäftsreise) verzichten muss. Beim HTB dürfte nur Nils Klaassen berufsbedingt ausfallen.

Beckeln Fountains – SF Wüsting (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 0:0): Nicht nur, weil die beiden Aufsteiger Tabellennachbarn sind, erwartet Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing zwei Mannschaften auf Augenhöhe. „Ähnlich wie bei uns geht auch Wüstings Formkurve nach oben“, sagt er. Im Hinspiel seien die Sportfreunde das bessere Team gewesen, im Kreispokal-Achtelfinale hätte sich seine Elf verdient mit 2:1 durchgesetzt, meint Büsing, der erneut „ein Kampfspiel“ erwartet. Er muss ohne den kranken Lennart Lange und Malte Sander auskommen, der sich im Training verletzt hat. Hinter den Einsätzen von Abwehrchef Thorben Deepe (Pferdekuss) und Keeper Luca Weichler (Syndesmosebanddehnung) stehen große Fragezeichen. Somit dürfte Kapitän Till Gralheer wieder das Fountains-Tor hüten. Apropos: Gralheers kurioses Eigentor zum 2:2 gegen den VfL Wildeshausen II wurde in der Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ in der Rubrik „Kacktor des Monats“ Oktober 2022 nominiert. Hier geht es zur Abstimmung: https://www1.wdr.de/fernsehen/zeigler/kacktor-des-monats-oktober-zwanzigzweiundzwanzig-100.html