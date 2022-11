Eckard Zunft führt Harpstedter TB zur Herbstmeisterschaft – und hält an Ausstieg fest

Von: Sven Marquart

Weiter auf Höhenflug: Trotzdem wollen Marik Landgraf (r.) und der Harpstedter TB aber nicht abheben. © Tamino Büttner

Harpstedt – Eckard Zunft hat im Fußball schon einiges erlebt. Deshalb bringt den Trainer des Kreisligisten Harpstedter TB so schnell nichts aus der Ruhe. Auch nach dem 2:1 (1:1) über den VfR Wardenburg gab sich der 64-Jährige gewohnt nüchtern. „Das ist nur eine Momentaufnahme“, sagte der pensionierte Polizeibeamte nach dem 13. Saisonsieg, der seiner Mannschaft die Herbstmeisterschaft einbrachte. „Natürlich haben wir hinterher ein, zwei Bier getrunken, aber ausgeflippt ist keiner“, meinte Zunft.

Dabei liest sich die Halbzeitbilanz des Spitzenreiters ziemlich beeindruckend: Von 45 möglichen Punkten holte der HTB satte 40 und ging nur im Derby gegen den VfL Wildeshausen II (1:1) und im Spitzenspiel bei Verfolger TV Munderloh (1:5) nicht als Sieger vom Platz. Hinzu kommt ein Torverhältnis von 50:17. Eine ähnliche Ausbeute hatten die Harpstedter auch in der Hinrunde der Vorsaison geholt. Nach zwölf Siegen und zwei Niederlagen standen für den HTB 36 Punkte und 56:11 Tore zu Buche. In der Rückserie 2021/2022 fuhr der Herbstmeister dann nochmal 36 Zähler ein. Zum Titel sollte es aber nicht reichen. In der Abschlusstabelle hatte der TSV Großenkneten (73) knapp die Nase vorn. Das weiß natürlich auch Zunft. Er hofft, dass sich Geschichte nicht wiederholt und der HTB nach drei Vizemeisterschaften in den vergangenen fünf Jahren diesmal auch am Ende ganz oben steht.

Dass das kampfbetonte Nachholspiel gegen Wardenburg für die rund 60 Zuschauer nicht schön anzusehen war, juckte Zunft nicht. „Wer schön spielen will, soll ins Bälleparadies eines Möbelhauses gehen“, meinte der HTB-Coach. Es zähle nur das Ergebnis. Und das stimmte. Dabei waren die Gastgeber zunächst in Rückstand geraten. Durch mehrere schlechte Pässe brachten sie sich selbst in die Bredouille. Nutznießer war Maurice Harr, der Harpstedts Keeper David Wehrenberg beim 1:0 keine Abwehrchance ließ (34.).

Der HTB wirkte nur kurz geschockt und hatte durch Jakob Wehrenberg, der knapp vorbeizielte, die erste Chance zum Ausgleich (38.). Nach einer Kopfballstafette über Onno Bolling und Niklas Fortmann nickte Jakob Wehrenberg schließlich zum 1:1 ein (44.).

„Wardenburg war in der ersten Halbzeit etwas aktiver. Dafür waren wir zu Beginn der zweiten Hälfte sofort hellwach“, freute sich Zunft. Denn nach Wiederanpfiff waren noch keine 120 Sekunden gespielt, als Niklas Fortmann das 2:1 erzielte (47.). Matthes Barenbrügge hatte den Torjäger mit einem Lupfer über die Wardenburger Abwehrkette in Szene gesetzt. Nicht nur wegen dieser sehenswerten Vorarbeit machte Harpstedts Kapitän ein starkes Spiel. „Matthes hat den Kampf angenommen und viele Duelle gewonnen“, lobte Zunft seinen Sechser.

Nach dem Harpstedter Führungstreffer ging es ohne große Aufreger hin und her. „Wardenburg kam nicht durch, und wir haben unsere Konter nicht vernünftig ausgespielt“, berichtete Zunft. Der eingewechselte Thilo Schoppe hätte dann den Deckel draufmachen können, schoss aber nur VfR-Torhüter Dominik Nitsche an (84.). Stattdessen musste David Wehrenberg kurz vor Schluss bei einem Freistoß sein ganzes Können aufbieten. Letztlich blieb es beim 2:1. „Es hätte auch 2:2 ausgehen können, aber wir hatten das bessere Ende für uns“, bilanzierte Zunft.

Trotz des sportlichen Erfolges steht für den Weyher fest, dass für ihn wie geplant in der Winterpause als HTB-Coach Schluss ist. Bis dahin sind es noch drei Spiele. „Es bleibt dabei“, bekräftigte Zunft. Er war zu Saisonbeginn aus alter Verbundenheit beim HTB eingesprungen, nachdem Marcus Metschulat aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen war. Somit muss Fußballspartenleiter Michael Würdemann erneut auf Trainersuche gehen.

Stenogramm Harpstedter TB – VfR Wardenburg 2:1 (1:1) Harpstedter TB: D. Wehrenberg - George, Bolling, J. Wehrenberg (87. Th. Meyer), Fortmann, Barenbrügge, Klaassen (80. Th. Schoppe), Landgraf, Siegenthaler, Bätcher, Höfken (73. Volkmer) Tore: 0:1 (34.) Maurice Harr, 1:1 (44.) Jakob Wehrenberg, 2:1 (47.) Niklas Fortmann