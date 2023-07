Faustballerinnen des TV Brettorf sind aus der 1. Bundesliga Nord abgestiegen

„Zu oft die Big Points nicht gemacht“

+ © Uwe Spille Sieg und Niederlage: Mit einer durchwachsenen Bilanz beendeten Michaela Grzywatz und der Ahlhorner SV die Punktrunde in der 1. Bundesliga Nord. © Uwe Spille

Brettorf/Ahlhorn – Acht Jahre lang spielten die Faustballerinnen des TV Brettorf in der 1. Bundesliga Nord. Mehrmals qualifizierten sie sich seit dem Aufstieg 2015 für die deutsche Meisterschaft. Zumindest auf dem Feld muss die Mannschaft von Trainer Klaus Tabke künftig wieder kleinere Brötchen backen. Nach den Niederlagen gegen den VfL Kellinghusen (1:3) und den TV Jahn Schneverdingen (0:3) begleiten die Frauen um Kapitänin Karen Kläner den TK Hannover auf dem bitteren Gang in Liga zwei, während Landkreisrivale Wardenburger TV durch das 3:1 über den MTV Wangersen den Klassenerhalt feierte. Das 0:3 gegen den Ahlhorner SV, der zuvor seinerseits mit 0:3 gegen Wangersen verloren hatte, tat Wardenburg nicht mehr weh.

VfL Kellinghusen – TV Brettorf 3:1 (11:8, 11:13, 11:9, 11:6): „Es war das alte Leid: Wir haben gut mitgespielt, aber zum Ende der Sätze die wichtigen Punkte nicht gemacht“, haderte TVB-Coach Tabke. Spätestens nach dem Verlust des dritten Abschnitts, gingen bei Laura Marofke, Melanie Steenken, Laura Cording, Jule Weber und Neele Meves die Köpfe runter. Auch die Einwechslung von Karen Kläner für Laura Cording konnte die Niederlage nicht mehr abwenden.

TV Brettorf – TV Jahn Schneverdingen 0:3 (10:12, 12:14, 6:11): Zwei Sätze kämpften die Brettorferinnen gegen den ungeschlagenen Nordmeister um ihre letzte Chance. „Im dritten Satz hat man dann gemerkt, dass sie nicht mehr dran glauben“, meinte Tabke. Als tags darauf Konkurrent Wardenburg in Wangersen gewonnen hatte, war Brettorfs Abstieg besiegelt. „Aber wir sind nicht erst an diesem Wochenende abgestiegen. Entscheidend war, dass wir zu oft in dieser Saison die Big Points nicht gemacht haben“, bilanzierte Tabke. Der Wechsel von Nationalspielerin Ida Hollmann zum TSV Calw habe kaum eine Rolle gespielt, weil Ersatzfrau Neele Meves „einen guten Job gemacht“ habe.

MTV Wangersen – Ahlhorner SV 3:0 (11:6, 12:10, 11:8): Ohne ihre privat verhinderte Hauptangreiferin Jordan Nadermann und die angeschlagene Kapitänin Sarah Albrecht taten sich die Ahlhornerinnen Mieke Kienast, Tokessa Köhler-Schwartjes, Felicia Gißler, Janna Köhrmann und Michaela Grzywatz extrem schwer. „Das konnten wir nicht kompensieren. Dafür war der Gegner zu gut“, erläuterte Spielertrainerin Janna Köhrmann. Ihr Team erzeugte aus der Angabe zu wenig Druck. „Deshalb hat uns Vivien Werner die Bälle immer wieder um die Ohren gehauen.“

Wardenburger TV – Ahlhorner SV 0:3 (6:11, 3:11, 9:11): Den schlechten Eindruck aus der vorangegangenen Partie wollte der ASV unbedingt gerade rücken. Das gelang. „Alle haben sauberer gespielt“, sagte Janna Köhrmann. Als Zweiter der Nordstaffel trifft ihre Mannschaft bei der DM in zwei Wochen im Qualifikationsspiel auf Gastgeber TV Unterhaugstett mit der aus Ahlhorn stammenden Angreiferin Pia Neuefeind. „Pia hat sich gut entwickelt. Ich freue mich auf das Spiel“, erklärte Janna Köhrmann.