Zirks und Voß halten Schaden für TV Neerstedt II in Grenzen – 21:31

Von: Sven Marquart

Teilen

Bekam viel Einsatzzeit: Willem Boyens agierte im rechten Rückraum mit zunehmender Spieldauer immer mutiger. © Tamino Büttner

Neerstedt – Zweimal hatten die Handballer des TV Neerstedt II in der vergangenen Saison gegen den VfL Oldenburg knapp das Nachsehen. 25:27 und 23:24 hießen die Ergebnisse in der inzwischen aufgelösten Landesklasse. Beim Wiedersehen in der Regionsoberliga setzten sich die Oldenburger nun deutlich mit 31:21 (19:11) durch und unterstrichen, warum sie für Maik Haverkamp ein ganz heißer Titelanwärter sind. „Der VfL hat schon letztes Jahr oben mitgespielt und sich jetzt noch einmal top verstärkt“, erläuterte Neerstedts Betreuer.

Vor allem Torhüter Nico Hücker, Neuzugang vom VfL Hameln, habe „den Unterschied ausgemacht“, sagte Haverkamp. Der ehemalige Drittliga-Keeper wird es wissen. Aber auch die Neerstedter Schlussmänner Finn Zirks in der ersten und Hendrik Voß in der zweiten Halbzeit hielten sehr gut. „Dadurch konnten wir den Schaden in Grenzen halten“, erläuterte Haverkamp.

Die Neerstedter Verbandsliga-Reserve, bei der als einziger Routinier Andre Schröder-Brockshus mitwirkte, tat sich gegen die sehr offensive Oldenburger 6:0-Abwehr schwer. Anfangs konnte sich praktisch nur Niclas Deeken gegen die sehr körperbetont verteidigenden Hausherren durchsetzen. Später stieß auch Willem Boyens, der im rechten Rückraum viel Spielzeit bekam, immer mutiger auf die Lücken der VfL-Deckung.

Die Gäste lagen in der gesamten Partie nicht einmal in Führung. „Zur Pause war das Spiel schon gelaufen“, sagte Haverkamp. Den zweiten Durchgang konnte seine Crew dann weitgehend ausgeglichen gestalten (10:12) – auch weil sich die Oldenburger einige Zeitstrafen einhandelten. Der Ex-Neerstedter Erik Hübner agierte im VfL-Trikot eher unauffällig. Der Linkshänder steuerte zwei Treffer zum Erfolg seines aktuellen Teams bei.

Stenogramm VfL Oldenburg – TV Neerstedt II 31:21 (19:11) TV Neerstedt II: Voß, Dohle (n. e.), Zirks - Abel (1), S. Stau, M. Steenken (2), W. Boyens (3), Bruns (1), Deeken (7/1), Lehner (5/1), Schröder-Brockshus, Vosteen (2), Jacobs Siebenmeter: VfL 3/3, TVN 4/2 Zeitstrafen: VfL 6, TVN 1 Schiedsrichter: Frank Kessler/Heinz Quahs Besondere Vorkommnisse: Rote Karte ohne Bericht für Pascal Simon (VfL Oldenburg) nach der dritten Zeitstrafe (42.); Rote Karte ohne Bericht für Jan-Simon Fischer (VfL Oldenburg) wegen Foulspiels (53.)