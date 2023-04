FC Huntlosen fehlen die Leitfiguren

Georg Zimmermann gibt noch nicht auf

+ © Tamino Büttner „Die Chancen werden weniger“: Trotzdem hat Huntlosens Trainer Georg Zimmermann den Klassenerhalt noch nicht abgeschrieben. © Tamino Büttner

Landkreis – Das Fernduell um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga geht in die nächste Runde. Am 26. Spieltag warten auf Spitzenreiter TV Munderloh und Verfolger Harpstedter TB Aufgaben mit ähnlichem Schwierigkeitsgrad. Munderloh muss beim Tabellenfünften VfL Stenum II antreten, während Harpstedt den siebtplatzierten Ahlhorner SV empfängt – beides Gegner mit Stolperpotenzial. Derweil könnten die Beckeln Fountains mit einem Sieg über den Tabellenvorletzten KSV Hicretspor rechnerisch den Klassenerhalt perfekt machen.

FC Huntlosen – TV Jahn (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 1:5): Bei noch fünf ausstehenden Spielen trennen Schlusslicht Huntlosen bereits acht Punkte vom rettenden Ufer. „So lange es rechnerisch noch die Möglichkeit gibt, den Klassenerhalt zu schaffen, geben wir nicht auf. Aber die Chancen werden weniger“, sagt Trainer Georg Zimmermann. Seine Hoffnungen ruhen darauf, dass Jahn am Mittwochabend beim Halbfinalaus im Kreispokal gegen den TSV Ganderkesee (0:1) „Kräfte gelassen hat“. Zudem brachten die Gäste aus Delmenhorst in ihren jüngsten Partien „nicht mehr das ganz große Tempo“ auf den Platz. Trotz der sportlich prekären Situation scheint die Chemie beim FC Huntlosen zu stimmen. Am Montag konnte Zimmermann 22, am Mittwoch 20 Akteure beim Training begrüßen. Allerdings muss er gegen den Tabellensechsten auf die drei Leitfiguren Malte Bolling (Gelbsperre), Sebastian Merz (Rotsperre) und Stefan Merz (beruflich verhindert) verzichten.

Harpstedter TB – Ahlhorner SV (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 4:1): „Jeder Gegner bietet ein gewisses Maß an Stolperpotenzial – wenn man ihn unterschätzt“, sagt Thorsten Graf. Allerdings ist der HTB-Coach optimistisch, dass seiner Crew das nicht passiert. „Wenn wir so auftreten wie in Bookholzberg und Wildeshausen, sollte auch Ahlhorn schlagbar sein“, glaubt er. Durch den Wechsel von Toptorjäger Marco Prießner zum Bezirksligisten FC Hude sei der ASV-Angriff stumpf geworden. „Das hat Einfluss auf Ahlhorns Spiel genommen. Trotzdem werden sie alles in die Waagschale werfen, um uns ein Bein zu stellen“, ahnt Graf. Er hofft, dass die zwickende Wade seines Kapitäns Matthes Barenbrügge einen Einsatz zulässt und Ole Volkmer zumindest wieder ins Lauftraining einsteigen kann. „Denn Ole geht uns echt ab.“

Beckeln Fountains – KSV Hicretspor (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 5:3): Bei einem Sieg über den Tabellenvorletzten wäre Aufsteiger Beckeln der Klassenerhalt mathematisch nicht mehr zu nehmen. „Das sollte Motivation genug sein“, sagt Trainer Matthias „Jupp“ Büsing. Der Weg zum Erfolg werde wahrscheinlich „über die Kampfschiene“ führen. Allerdings haben die Fountains ein Personalproblem in der Mittelfeldzentrale. Christoph Hartlage und Marlon Töllner sind gelbgesperrt, Kian Töllner weilt im Urlaub. Eine Möglichkeit sei es, Abwehrchef Thorben Deepe eine Position nach vorne zu ziehen. „Aber auch Jan Corleis wäre eine Option“, sagt Büsing.

TV Dötlingen – VfL Wildeshausen II (Freitag, 20 Uhr/Hinspiel: 4:1): Dötlingens Trainer Markus Welz und einige seiner Spieler nahmen die Wildeshauser am Mittwochabend beim 2:4 gegen Harpstedt unter die Lupe. „Das war ein sehr gutes Kreisliga-Spiel. Wildeshausen hat eine gute, engagierte Mannschaft“, sagt Welz. Seiner Meinung nach stehen die Krandel-Kicker „zu Unrecht so weit unten“ in der Tabelle. Schon das 4:1 im Hinspiel war kein Selbstgänger für den Tabellenvierten. „Ich erwarte jedenfalls einen schweren Gang“, erklärt Welz. Er muss ohne Gerrit Schüler (Leistenverletzung), Jannik Strickland (Spätschicht) und Enis Stublla (krank) planen. Möglicherweise fällt auch der erkältete Abwehrchef Bartosz Drozdowski aus. Als Alternativen für das Defensivzentrum bieten sich Valdrin Stublla, Hendrik Sandkuhl und Johannes Ullerich an. Für die Krandel-Kicker endet mit dem Derby in Dötlingen der Reigen gegen die Top Fünf der Liga. „Wir haben überall gut mitgehalten. Aber für unsere Ansprüche ist der eine Punkt gegen Munderloh zu wenig“, sagt VfL-Coach Selcuk Keyik. Dötlingen liege seiner Elf von den Spitzenmannschaften aufgrund der aggressiven Spielweise am wenigsten. Besonderen Respekt hat Keyik vor den „drei Verrückten“ im Dötlinger Angriff, namentlich Shqipron Stublla, Andreas Kari und Joost Hoffrogge. Bei den Gästen fehlen die verletzten Jonas Pleus und Hauke Glück. Innenverteidiger Glück war zuletzt in starker Verfassung. „Das ist natürlich eine herbe Schwächung, aber Bennet Smolna kann die Position auch sehr gut spielen“, meint Keyik.