„Ziel kann nur Klassenerhalt lauten“

Teilen

Wirklich rund läuft es beim Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen noch nicht. Erst vergangene Woche schied die Mannschaft in der ersten Runde des Bezirkspokals bei Kreisligist SV Rot-Weiß Visbek (0:1) aus. Und auch die Vorbereitung auf die neue Spielzeit, die heute Abend (20.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Grün-Weiß Firrel beginnt, hätte für Coach Marcel Bragula durchaus erfolgreicher verlaufen können.

Wildeshausen – „Sie war doch eher durchwachsen und holprig“, erklärt der 47-Jährige. Genau wie die Testspiele. „Bis auf das Spiel gegen den Bremen-Ligisten Brinkumer SV (0:1, d. Red.) war ich selten zufrieden.“

Selten bis gar nicht hatte der Trainer auch seinen kompletten Kader zusammen. Unter anderem, weil „wir noch einige Verletzte aus der Vorsaison haben. Zudem waren nach Corona viele Spieler das erste Mal wieder im Urlaub oder sind es noch.“ Und dann seien da noch die Neuzugänge, die zwar „alle super passen“, aber „noch an das Niveau der Landesliga herangeführt werden müssen“. Und das benötige eben Zeit.

Verständlich. Immerhin kommen alle der sieben Neuen aus unterklassigen Ligen. Die „Küken“ unter ihnen sind ganz klar Noah Richter und Maximilian Mucker, die aus den eigenen A-Junioren hochrücken. Und ein Fynn Meyer, der vom TSV Großenkneten kommt, tue der Truppe richtig gut. „Er hat einen ganz feinen Charakter und wird seinen Weg bei uns schon gehen“, sagt Bragula.

Zwar keine Landesliga-Erfahrung, dafür aber eine hohe Qualität bringen laut Bragula Philip Kleingärtner und Nico Kiesewetter mit. Beide spielten zuletzt beim ambitionierten Bezirksligisten TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: „Sie müssen mit ihren 27 beziehungsweise 25 Jahren jetzt vorangehen“, während Niklas Göretzlehner (SV Atlas Delmenhorst), Duc Nguyen (SV Baris Delmenhorst), Jendrik Löschner (BW Bümmerstede), Lennart Osterloh (SV Atlas Delmenhorst II) noch alle „etwas Zeit“ bräuchten. Verlassen haben die „Erste“ dagegen Mika Ostendorf (SG SW Oldenburg), Timo Goldner (Fußballpause) und Daniel Wollenberg (eigene „Zweite“).

Deswegen gibt sich Bragula auch keinen Illusionen hin. „Fakt ist, dass am Ende sechs Teams absteigen. Eventuell auch sieben. Der SV Bevern, der SV Hansa Friesoythe, der SV Holthausen-Biene und der FC Schüttorf 09 werden mit Sicherheit die Meisterschaft unter sich ausspielen. Der Rest spielt um den Klassenerhalt. Und daher kann auch unser Ziel nur Klassenerhalt lauten.“

Bragula betont zwar, dass er sich beim VfL Wildeshausen „zufrieden“ und „glücklich“ fühlt und auch weiß, dass sein Club mit „der Landesliga seinen Zenit erreicht hat“, aber „mittelfristig möchte ich die Mannschaft auch mal in der Landesliga etablieren, anstatt sie dort immer nur zu verwalten. Diese Saison geht es aber eben leider nicht anders.“

Keeper Falk bleibt

Kurz vor dem ersten Ligaspiel heute (20.00 Uhr) zu Hause gegen GW Firrel haben die Wildeshauser Keeper Nico Prieto-Falk reaktiviert. „Nachdem sich Janne Ole Kay im Pokal in Visbek schwer am Unterleib verletzt hatte, haben wir Prieto-Falk zurückgeholt. Er hatte zum Glück noch keinen neuen Verein“, berichtet Trainer Marcel Bragula. Kay durfte nach seiner schweren Verletzung gestern das Krankenhaus wieder verlassen.

Auch Kapitän Marius Krumland hatte sich gegen Visbek am Sprunggelenk verletzt. „Er hatte aber Glück im Unglück, kann gegen Firrel wohl auflaufen“, so der VfL-Coach, der einen starken Gegner erwartet: „Firrel hat eine richtig gute Vorbereitung gezeigt, sogar Regionalligist Kickers Emden geschlagen. Und in Linksaußen Manuel Suda haben sie einen der besten drei Offensivspieler der Liga in ihren Reihen.“ Braglua stehen dagegen nur 13, 14 Spieler aus seinem 26-Mann-Kader zur Verfügung: „Ich erwarte nur, dass mein Team die Grundtugenden auf den Platz bringt.“