Zeyrek nimmt die Bezirksliga ins Visier

Nach zwei Vizemeisterschaften plant Kreisligist Ahlhorner SV den großen Wurf

+ © - Schnell, ehrgeizig, bissig: Der Ex-Dötlinger Kevin Strumpski soll beim Ahlhorner SV die rechte Abwehrseite schließen. Foto: Marquart © -

von Sven Marquart schließen

Ahlhorn – Sein Abschied vom Ahlhorner SV war schon beschlossene Sache und öffentlich verkündet. „Ich wollte eigentlich aufhören, weil ich höherklassig trainieren möchte“, erzählt Servet Zeyrek. Nach eigenem Bekunden bekam der C-Lizenzinhaber tatsächlich einige Angebote, unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und von einem Landesligisten. „Aber auch da hätte ich 80 Kilometer fahren müssen. Das ist im Moment nicht möglich, weil ich meinen Sohn unterstützen will, der seine zweite Gastronomie eröffnet hat“, erläutert der 46-Jährige. Stattdessen hängt er nun doch noch eine weitere, seine insgesamt dritte Saison beim Kreisligisten aus der Gemeinde Großenkneten dran. „Der Erfolg ist da, der Spaß am Fußball ist da – jetzt wollen wir den ASV noch ein Stück weiter nach vorne bringen und die Bezirksliga in Angriff nehmen“, begründet Zeyrek seinen Sinneswandel.