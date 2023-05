Würdiger Abschied für Ole Willms

Von: Sven Marquart

Unfreiwilliges Laufbahnende: Anhaltende Knieprobleme zwingen Wildeshausens Ole Willms zum Aufhören. © Tamino Büttner

Landkreis – Der KSV Hicretspor begleitet den FC Huntlosen auf dem bitteren Gang in die 1. Kreisklasse. Am vorletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga kam der Tabellenvorletzte beim SV Achternmeer nur zu einem 3:3 und hat vor dem Saisonfinale uneinholbare vier Punkte Rückstand auf den FC Hude II.

VfL Wildeshausen II – FC Huntlosen 8:1 (6:1): Die Krandel-Kicker waren in der einseitigen Partie deutlich überlegen. „Das hat sich dann auch im Ergebnis widergespiegelt“, meinte VfL-Coach Selcuk Keyik. Dagegen hatte Schlusslicht Huntlosen offenbar schon mit der Saison abgeschlossen. Lediglich Hauke Büsselmann und Lukas Bünz hielt FCH-Coach Georg Zimmermann zugute, sich „90 Minuten gewehrt“ zu haben. Für die Wildeshauser war der Kantersieg der perfekte Auftakt zu ihrer anschließenden Mannschaftsfeier. Dabei wurde neben Tjerk Tappe (beruflich nach Hamburg) und Johannes Hoffrogge (Studium in Groningen) auch Ole Willms verabschiedet. Der langjährige VfL-Kapitän muss seine aktive Laufbahn aufgrund anhaltender Knieprobleme beenden. „Ole war praktisch die zweite Herren. Er hätte auch noch ein paar Minuten auf dem Platz verdient gehabt, aber das Knie lässt einen Einsatz leider nicht zu bedauerte Keyik.

Stenogramm VfL Wildeshausen II – FC Huntlosen 8:1 (6:1) VfL Wildeshausen II: Künnen - L. Stöver, Finger (53. Ch. Held), Smolna, Brockmann, F. Düser (59. Matten), Latifi, Pleus, Hertell (53. K. Held), Fiedler, Hoffrogge (59. Landgraf FC Huntlosen: Grotelüschen - Schrinner (31. Deters), Jielg, Büsselmann, Sebastian Merz, Mohn, Bünz, Heimann, Pörtner (70. Schallock), Gramberg (70. Bolling), Brandes (78. Fiedler) Tore: 1:0 (10.) Luca Stöver, 1:1 (15.) Dennis Jielg, 2:1 (26.) Jonas Pleus, 3:1 (33./Handelfmeter) Florian Hertell, 4:1 (36.) Samir Latifi, 5:1 (39.) Samir Latifi, 6:1 (44.) Jonas Pleus, 7:1 (50./Eigentor) Sebastian Merz, 8:1 (54.) Luca Stöver

TV Munderloh – Beckeln Fountains 6:0 (2:0): Im Hinspiel hatte Beckeln dem Titelanwärter noch ein 6:6 abgerungen. Davon war der Aufsteiger diesmal meilenweit entfernt. „Bei uns ist der Dampf raus. Das Ergebnis geht auch in der Höhe absolut in Ordnung“, sagte Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing. Seine Crew hat den Klassenerhalt bereits seit einigen Wochen in der Tasche.

Stenogramm TV Munderloh – Beckeln Fountains 6:0 (2:0) Beckeln Fountains: Till Gralheer - J. Gralheer, Corleis, Timo Gralheer, Lange, Lüllmann, Hartlage, Edelsbacher, Meyer, T. Sander (89. Marx), Deepe (65. Kruse) Tore: 1:0 (2.) Simon Punke, 2:0 (10.) Simon Punke, 3:0 (48.) Janne-Mattis Nienaber, 4:0 (64.) Hendrik Büttner, 5:0 (80.) Hendrik Büttner, 6:0 (85./Foulelfmeter) Hendrik Büttner

Ahlhorner SV – TV Dötlingen 2:2 (1:1): Dötlingens Trainer Markus Welz musste seine Startelf auf fünf Positionen verändern. Unter anderem fehlte der gelbgesperrte Shqipron Stublla. In Abwesenheit des Toptorjägers setzte dessen sonstiger Sturmpartner Andreas Kari die entscheidenden Akzente: Das 1:1 erzielte Kari selbst (42.), das 2:2 von bereitete er sehenswert vor, indem er Joost Hoffrogge freispielte (90.). „Beide Mannschaften hatten Chancen zum Siegtreffer. Unterm Strich ist das Unentschieden gerecht“, sagte Welz.

Stenogramm Ahlhorner SV – TV Dötlingen 2:2 (1:1) TV Dötlingen: Stefan - Schemionek, J. Eilers, Strickland (75. Luers), Bohrer, Hoffrogge, Struve, V. Stublla, Pelz, E. Stublla (56. Zikura), Kari Tore: 1:0 (38.) Khaled El-Kassar, 1:1 (42.) Andreas Kari, 2:1 (51.) Khaled El-Kassar, 2:2 (90.) Joost Hoffrogge