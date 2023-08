START IN SAISON: Würdemann will endlich loslegen – Bezirksliga-Aufsteiger Harpstedter TB fühlt sich gewappnet für die Mission Klassenerhalt

Von: Julian Diekmann

Teilen

Harpstedts Kapitän Matthes Barenbrügge (am Ball) will sich mit aller Macht gegen den Abstieg stemmen. © büttner

Das hatte sich Michael Würdemann ganz anders vorgestellt. Der Fußball-Spartenleiter des Bezirksliga-Aufsteigers Harpstedter TB war nach der überraschenden Trennung von Thorsten Graf händeringend damit beschäftigt, einen neuen Cheftrainer zu finden. Wenige Tage vor dem Bezirksliga-Start stand der Verein aber immer noch ohne Übungsleiter da.

Harpstedt – „Wir haben alleine mit fünf Kandidaten engere Gespräche geführt“, berichtet Würdemann: „Aber am Ende hat es bei allen Gesprächspartnern nicht gepasst.“ Entweder waren die finanziellen Forderungen der Kandidaten zu hoch oder die schlechte Infrastruktur des „ältesten Platzes des Landeskreises“ wurde bemängelt.

Also musste schnellstmöglich gehandelt werden. Und so übernahm Würdemann am Ende selbst das Ruder: „Ich teile mir die Aufgabe aber mit Florian Schmaus als gleichberechtigtes Trainer-Duo.“ Sein „Co“, der von der Harpstedter Ü 40-Mannschaft kommt, ist vor allem für die Taktik zuständig. Florian arbeitet sehr akribisch und ist analytisch sehr gut“, lobt Würdemann.

Gute Voraussetzungen, um das Abenteuer Bezirksliga zu wagen. „Wir wollen den Schwung aus der letzten Saison mitnehmen“, betont Würdemann. Am Ende wurden die Harpstedter mit 76 Punkten und drei Zählern Vorsprung auf den TV Munderloh Kreisliga-Meister, stellten dazu noch die beste Defensive (44 Gegentore) und die zweitbeste Offensive (109 Tore). „Wir waren aber auch endlich mal dran“, erklärt der 41-jährige Spartenleiter. In den vergangenen fünf Spielzeiten schrammte der HTB jedes Mal hauchzart am Aufstieg vorbei. „Jetzt hat es endlich geklappt.“

Stenogramm Zugänge: Kian Töllner (Beckeln Fountains), Silas Corßen, Mattis Bunzel (beide SG DHI Harpstedt A-Junioren)

Abgänge: Ole Volkmer (VfL Wildeshausen), Hannes Neuhaus (VfL Wildeshausen II), Marvin Wasmuth (TVE Nordwohlde), Mel Siegenthaler, Alexander Geisler (beide Fußballpause)

Kader: Tor: David Wehrenberg, Henrik Reineberg, Carsten Niester - Abwehr: Moritz Bättcher, Onno Bolling, Philip George, Christoph Kammann, Marik Landgraf, Steffen Meyer, Thies Meyer, Kian Töllner - Mittelfeld: Matthes Barenbrügge, Mattis Bunzel, Fabian Engeln, Nils Klaassen, Rene Kube, Julian Meyer, Jakob Wehrenberg, Jannik Wessel - Angriff: Silas Corßen, Niklas Fortmann, Timo-Andre Höfken, Thilo Schoppe

Trainer: Michael Würdemann/Florian Schmaus (seit Juni 2023)

Betreuer: Andreas Nowotnick/Marvin Prueß

Saisonziel: Klassenerhalt

Favoriten: SV Brake, WSC Frisia Wilhelmshaven, VfL Wildeshausen

Würdemann weiß aber auch, dass nun viel Arbeit wartet. „Das wird schon eine Umstellung. In der Kreisliga waren wir die Mannschaft, die den Ton angab. Das wird sich in der Bezirksliga ändern“, glaubt der Coach. Würdemann, der das Ziel Klassenerhalt ausgibt, hat aber auch für diesen Fall vorgesorgt: „Wir haben die Vorbereitung dazu genutzt, um gleich mehre Spielsysteme einzustudieren. Somit können wir uns auf jeden Gegner individuell einstellen.“

Als absoluten Top-Favoriten auf die Meisterschaft sieht er den SV Brake an. „Aber auch WSC Frisia Wilhelmshaven schätze ich ganz stark ein. Dahinter kommen für mich der VfL Wildeshausen und der Heidmühler FC.“ Auch die stark aufgerüsteten Teams aus Oldenburg, wie beispielsweise GVO, seien nicht außer Acht zu lassen.

Zu unterschätzen sind auch Harpstedts Neuzugänge nicht. In Silas Corßen, Mattis Bunzel bekommt das Trainer-Duo zwei talentierte Nachwuchsspieler, die vergangene Serie für die eigenen A-Junioren in der Bezirksliga auf Torejagd gingen. Und mit Kian Töllner (Beckeln Fountains) stößt ein Mann dazu, der bereits Bezirksliga-Erfahrung vorweisen kann. Dagegen stehen in Ole Volkmer (VfL Wildeshausen), Hannes Neuhaus (VfL Wildeshausen II), Marvin Wasmuth (TVE Nordwohlde), Mel Siegenthaler, Alexander Geisler (beide Fußballpause) fünf Abgänge.

Spiel wird nach Delmenhorst verlegt Die Vorfreude könnte kaum größer sein. „Alle im Verein fiebern dem Bezirksliga-Start entgegen“, berichtet Harpstedts neuer Trainer Michael Würdemann. Mit den Fußballern des SV Turabdin Delmenhorst stellt sich am Sonntag (15.00 Uhr) auch gleich ein Schwergewicht der Liga an der Schulstraße vor. Doch aus dem Heimspiel wird nichts. „Der Platz steht nach den vielen Regenfällen der letzten Tage zum Teil unter Wasser. Ein Anpfiff ist nicht möglich“, berichtet Würdemann: „Daher tauschen wir das Heimrecht. Die Partie findet am Sonntag um 15.00 Uhr in Delmenhorst statt.“

Und dann dürfte auf den Aufsteiger ein bockstarker Gegner warten. „Turabdin ist für mich die technisch stärkste Mannschaft der Bezirksliga. Sie haben zudem viele Spieler in ihren Reihen, die in der Vergangenheit bereits höher gespielt haben. Dazu sind sie noch extrem ballsicher“, lobt Würdemann das Team von Coach Christopher Demir: „Das wird gleich zu Beginn ein richtiger Härtetest.“

Doch Angst hat der HTB-Coach keinesfalls. „Wir kommen auf jeden Fall mit viel Selbstvertrauen, werden uns alles andere als verstecken. Wir wollen gleich am ersten Spieltag zeigen, dass mit uns durchaus zu rechnen ist“, lässt Würdemann, der personell aus dem Vollen schöpfen kann, Turabdin wissen.