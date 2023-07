Harpstedter TB will im Pokal unbedingt weiterkommen

Von: Sven Marquart

Auch in Sachen Trainingsfleiß ein Vorbild: Harpstedts Kapitän Matthes Barenbrügge (am Ball) geht nicht nur in den Spielen des Bezirksliga-Aufsteigers voran. © Sven Marquart

Harpstedt – Für so manche Fußballmannschaft ist der Pokalwettbewerb nur eine lästige Pflichtübung. Nicht so für den Harpstedter TB. „Wir wollen unbedingt weiterkommen“, betont Trainer Michael Würdemann vor der Erstrundenpartie im Bezirkspokal gegen den Bezirksliga-Rivalen SV Atlas Delmenhorst II (Sonntag, 15 Uhr). Was Würdemann und seine Crew reizt, ist die Aussicht auf „einen attraktiven Gegner in der nächsten Runde“.

Würdemann und sein Trainerpartner Florian Schmaus sind gespannt, was auf ihr Team zukommt. „Atlas ist eine Wundertüte“, findet Würdemann. Das liegt vor allem an rund einem Dutzend Neuverpflichtungen bei der Delmenhorster Oberliga-Reserve. Die Testspiele verliefen mit zwei Siegen und zwei Niederlagen durchwachsen.

Und dann ist da noch der neue Coach. Als Nachfolger von Nils Grape, der jetzt die Oberliga-Frauen des TV Jahn trainiert, installierten die Blau-Gelben Elias Schröder. Für den 23-jährigen B-Lizenzinhaber ist es die erste Trainerstation im Herrenbereich. Zuvor war der ehemalige Mittelfeldspieler des VfL Wildeshausen für die U 19 des JFV Delmenhorst verantwortlich. „Elias ist ein unheimlich toller und sympathischer Fußballer. Er hat eine klare Spielidee“, sagt Würdemann über seinen Trainerkollegen. Der HTB-Coach erwartet „forsch und offensiv“ auftretende Gäste.

In den Reihen des Aufsteigers hat das Deichbrand-Festival einige Opfer gefordert. Mehrere Harpstedter brachten von dem komplett verregneten Wochenende in Nordholz eine fette Erkältung mit nach Hause und konnten deswegen nicht trainieren. „Deshalb werden sie sich erstmal hinten anstellen müssen“, sagt Würdemann. Stattdessen will er jenen Spielern den Vorzug geben, die anwesend waren und sich „voll reingekniet haben“, allen voran Kapitän Matthes Barenbrügge, Fabian Engeln sowie die Brüder David und Jakob Wehrenberg.

Beim HTB fehlt neben den drei Urlaubern Nils Klaassen, Steffen Meyer und Thilo Schoppe auch Julian Meyer, dem eine Metallplatte aus dem Unterarm entfernt wurde.