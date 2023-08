Harpstedter TB zerfällt in seine Einzelteile

Von: Sven Marquart

Teilen

Mehrere Chancen, aber nur ein Treffer: Niklas Fortmann erzielte in Nordenham das zwischenzeitliche 1:1. © Cord Krüger

Harpstedt – Michael Würdemann wirkte ratlos. „Mir ist unerklärlich, warum wir nach 60 Minuten konditionell so einbrechen“, sagte der Coach des Fußball-Bezirksligisten Harpstedter TB nach der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Mitaufsteiger 1. FC Nordenham. In der neuen Trainingswoche wird sich seine Mannschaften einige unangenehme Dinge anhören müssen. „Es gibt definitiv Gesprächsbedarf“, kündigte Würdemann an.

Dabei machte der HTB zunächst keine schlechte Partie. Die Abwehr stand Kompakt, und vorne ergaben sich einige gute Möglichkeiten. Doch Niklas Fortmann (10./30.) und Fabian Engeln (20.) ließen beste Gelegenheiten zum Führungstreffer ungenutzt. Stattdessen schloss Mehmet-Emin Acar einen Konter zum 1:0 für Nordenham ab (37.)

Fortmann und Engeln hätten noch vor der Pause für den Ausgleich sorgen können. Kurz nach Wiederbeginn erzielte Fortmann schließlich das 1:1 (53.). Allerdings sahen die HTB-Coaches Michael Würdemann und Florian Schmaus nun deutliche „Auflösungserscheinungen“ bei ihrer Elf. Folgerichtig besorgte Jan Luca Hedemann die erneute Führung (80.). „Wir können froh sein, dass wir nur das 1:2 bekommen haben“, sagte Würdemann. Kurz vor Schluss hätten die Gäste gerne einen Strafstoß gehabt, als der eingewechselte Daniel Döhle von Nordenhams Keeper Jannik Richter attackiert worden war. Doch der Schiedsrichter pfiff nicht.

„Das war ein enttäuschender Aufritt. Das hatten wir uns anders vorgestellt“, sagte Würdemann.