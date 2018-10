Wolken trauert verpassten Chancen nach – 19:27

Neerstedt - Müssen sich die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt bereits früh in der Saison vom Thema Wiederaufstieg verabschieden? Nach sechs Spielen haben die Grün-Weißen bereits vier Punkte Rückstand auf Platz eins. Wie weit der Oberliga-Absteiger derzeit von der Tabellenspitze entfernt ist, wurde im Auswärtsspiel beim Elsflether TB deutlich: Der weiterhin ungeschlagene Spitzenreiter schickte die Crew von Trainer Björn Wolken mit einer 19:27 (7:7)-Niederlage im Gepäck auf die Heimreise. Dabei mangelte es den Neerstedtern vor allem an Durchschlagskraft im Angriff.

Schlussendlich sei seine Mannschaft in dem Topspiel an sich selbst gescheitert, resümierte Björn Wolken. „Im ersten Durchgang vergibt Marcel Reuter dreimal von rechtsaußen, und auch Florian Honschopp lässt einen Konter liegen. Da haben wir es versäumt uns abzusetzen“, trauerte Wolken den verpassten Chance nach.

Denn seine Schützlinge waren in der Elsflether Stadthalle eigentlich gut aus den Startlöchern gekommen. Marcel Kasper hatte nach einer Viertelstunde das 6:4 erzielt. Beim 6:6 durch Bela Rußler war der Vorsprung dann aber dahin. 19 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt von der Uhr heruntergelaufen. Bis zum 12:11 hielt der TV Neerstedt weiter gut mit, dann zog das Heimteam bis zur 47. Spielminute entscheidend auf 19:13 davon.

Seine Mannschaft hätte aus dem Rückraum und im Spiel Eins-gegen-eins mehr zeigen müssen, monierte Björn Wolken: „Der Gegner hat uns mit seiner defensiven 6:0-Abwehr fast bis auf sechs Meter herankommen lassen. Da haben wir zu wenig Traute gehabt.“

Die Gäste mussten in dem Duell der beiden Oberliga-Absteiger neben Stjorven Schröder auch auf Erik Hübner verzichten. Der junge Rückraum-Linkshänder war am Donnerstag im Training mit dem Fuß umgeknickt. Am Ende konnten selbst die sieben Treffer von Andrej Kunz die zweite Saisonniederlage nicht verhindern.

Er werde jetzt von Spiel zu Spiel schauen, erklärte Neerstedts Trainer. Nüchtern betrachtet, reiche es aktuell nicht für ganz oben. „Wir haben uns nach dem Abstieg nicht verstärkt und viele junge Leute im Kader. Die soll man ohne Druck machen lassen“, findet Björn Wolken. Sein Team geht nun als Tabellenvierter in das Heimspiel gegen den TV Langen (Sonnabend, 27. Oktober, 19.30 Uhr). - prü

TV Neerstedt: Planck, Pecht - Kunz (7), Marcel Kasper (4), Reiser (4/1), Honschopp (3), Reuter (1), Malte Kasper, Hollmann, Hoffmann, Achilles, Poppe.