Wolken nach 28:18 „rundum zufrieden“

Neerstedts Mario Reiser (am Ball) traf gegen den TvdH Oldenburg viermal aus dem Feld und fünfmal per Siebenmeter.

Neerstedt - Mit einer Niederlage auf der Grün-Weißen-Nacht feiern – das war für die Verbandsliga-Handballer des TV Neerstedt keine Option. Dass der Sieg gegen den TvdH Oldenburg dann aber so deutlich ausfallen würde, damit hatte beim Oberliga-Absteiger wohl niemand gerechnet. Auch Trainer Björn Wolken nicht. „Wir haben das sehr, sehr gut gelöst. Ich bin rundum zufrieden. Die Jungs haben mich absolut positiv überrascht, und wir haben einmal mehr bewiesen, dass wir derzeit die beste Abwehr der Liga stellen“, strahlte der Coach nach dem 28:18 (16:10).

Dabei hatte die Partie für den TV Neerstedt nicht einmal nach Plan begonnen. Nach dem 1:1 durch Andrej Kunz sahen sich die Neerstedter sechs Minuten später einem 1:4-Rückstand gegenüber (7.). Doch die Wolken-Crew zeigte sich wenig beeindruckt von dem Blitzstart des TvdH.

Nach 14 Minuten war die Führung erstmals zu den Männern aus der Gemeinde Dötlingen gewandert. Florian Honschopp hieß der Torschütze zum 6:5. Fortan bestimmte der TV Neerstedt die Begegnung. Zehn Sekunden vor der Pause stellte der erneut starke Andrej Kunz (vier Treffer) auf 16:10.

Nach Wiederanpfiff machten die Gastgeber dort weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten. In der 39. Minute besorgte Kunz die zweistellige Führung (20:10). Viele Trainer hätten nun ordentlich gewechselt – nicht so Björn Wolken. „Die Mannschaft war so in Fahrt, und die Jungs sollten ihren Rhythmus behalten“, begründete Neerstedts Trainer.

Etwa 40 Minuten stand Rückkehrer Mirko Reuter bei seinem Debüt auf der Platte – allerdings nur im Angriff. In der Defensive agierte Malte Kasper für den von der HSG Grüppenbühren/Bookholzberg zurückgekehrten Linkshänder. In Minute 36 zeichnete der jüngere der beiden Reuter-Brüder für das 19:10 verantwortlich. Wie von Björn Wolken im Vorfeld angekündigt, tauchte Florian Honschopp im zweiten Durchgang im linken Rückraum auf. Einen seiner insgesamt sechs Treffer erzielte der etatmäßige Linksaußen aus der Fernwurfzone.

Am kommenden Wochenende hat der TV Neerstedt spielfrei. Danach folgen in diesem Jahr noch die Auswärtspartie beim Tabellenvorletzten TuS Bramsche (Sonntag, 25. November, 17 Uhr) sowie zwei Heimspiele gegen die SG Neuenhaus/Uelsen (Sonnabend, 1. Dezember, 19.30 Uhr) und den TuS Haren (Sonnabend, 8. Dezember, 19.30 Uhr). „Lösbare, aber auch undankbare Aufgaben“, findet Wolken. Dennoch ist für den Coach des Tabellenvierten Fakt: „Wenn wir oben dran bleiben wollen, dann müssen wir die Spiele gewinnen.“ - prü

TV Neerstedt: Planck, Pecht - Reiser (9/5), Honschopp (6), Hollmann (5), Kunz (4), Marcel Reuter (3), Mirko Reuter (1), Poppe, Achilles, Hübner, Kolpack, Malte Kasper, Hoffmann.