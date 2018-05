Wolken-Crew erfüllt ihre Pflicht - TV Neerstedt steigt aus der Oberliga ab

Neerstedt - Sie haben gekämpft, gemacht und getan. Mit dem deutlichen 39:28 (21:17)-Erfolg bei der SG HC Bremen/Hastedt erfüllten die Oberliga-Handballer des TV Neerstedt ihre Pflicht. Trotzdem sollte es für sie nicht zum Klassenerhalt reichen.

Als Tabellenzwölfter müssen die Grün-Weißen den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten. Dort spielten sie zuletzt in der Saison 2003/2004.

„Mir war klar, dass wir gewinnen. Aber mir war auch klar, dass die anderen nicht so spielen, wie wir es gebraucht hätten“, sagte Neerstedts Trainer Björn Wolken, nachdem der Abstieg besiegelt war. „Trotzdem haben wir eine gute Saison gespielt. Dass wir absteigen, hatten doch viele erwartet. Dass wir 22 Punkte holen, hätte uns aber kaum jemand zugetraut“, meinte der 36-Jährige.

Seine Crew hatte sich beim Saisonfinale mit aller Macht gegen den drohenden Sturz in die Fünftklassigkeit gestemmt. Aufbauend auf eine starke 6:0-Abwehr und zunächst mit dem prima haltenden Youngster Kevin Pecht im Tor, gerieten die Gäste nur einmal in der gesamten Partie in Rückstand, und zwar beim 2:3 durch Tim Steghofer (5.).

Auf der halblinken Deckungsposition klaute Mario Reiser den Bremern etliche Bälle. Davon profitierte neben Reiser (8/2) vor allem Rechtsaußen Marcel Reuter (8). Aber auch Marcel Kasper (6) und Jan Ole Harting (6) zeigten zum Abschluss noch einmal tolle Leistungen. Bester Werfer der Partie war jedoch Marten Franke (10/5). Aber auch der aus Dötlingen stammende Spielertrainer der Hansestädter konnte den Neerstedter Erfolg nicht gefährden.

Nach der Schlusssirene zückten die Gäste sofort ihre Mobiltelefone , um zu sehen, wie ihre Konkurrenten im Abstiegskampf gespielt hatten. Schnell machte sich bei den Neerstedtern Ernüchterung breit. Da der OHV Aurich trotz des 32:24-Erfolges über die SG Menden Sauerland Wölfe aus der 3. Liga West abgestiegen war, stand fest, dass es in der Oberliga neben dem Schlusslicht ATSV Habenhausen II und dem Vorletzten Elsflether TB noch zwei weitere Teams erwischen würde.

Der Tabellenneunte TSV Bremervörde (23:29 Punkte) zog sich durch das 28:27 beim TV Cloppenburg am eigenen Schopf aus dem Abstiegssumpf. Cloppenburgs Karl Niehaus verwarf kurz vor Schluss einen Siebenmeter.

Aber selbst im Falle des Ausgleichs, wären die dann punktgleichen Bremervörder aufgrund des besseren Torverhältnisses vorm TV Neerstedt (22:30) geblieben, so wie es letztlich auch der Tabellenzehnte SV Beckdorf (22:30) durch das ungefährdete 22:15 beim TuS Rotenburg schaffte. Selbst die HSG Schwanewede/Neuenkirchen (22:30) landete in der Endabrechnung noch vor den Neerstedtern. Dabei hatten die „Schwäne“ zur Halbzeit gegen den TV Bissendorf-Holte, den Ex-Verein von Mario Reiser, noch mit 11:18 hinten gelegen. Am Ende hieß es 26:26.

„Es war klar, dass du dich in dieser verrückten Liga auf keinen verlassen kannst. Im Endeffekt haben Kleinigkeiten den Unterschied gemacht“, sagte Björn Wolken in einer ersten Analyse. Den letztlich fehlenden Punkt habe seine Mannschaft in den direkten Duellen gegen den TSV Bremervörde (24:24) und beim SV Beckdorf (31:32) liegen gelassen. „Das waren die entscheidenden Spiele. Wenn wir die gewinnen, kommen wir gar nicht mehr in die Bredouille“, meinte der Coach. „Aber wer weiß, wofür der Abstieg gut ist?“

Mit Ausnahme von Hendrik Legler (TV Cloppenburg), Jan Ole Harting und Paul Schröder (beide SG HC Bremen/Hastedt) haben alle Neerstedter Akteure für die kommende Saison zugesagt. „Aber wenn ein Anruf aus der Oberliga kommt, könnte sich die Meinung schnell ändern“, gibt Wolken zu bedenken. Er selbst stehe zu seinem Wort: „Wenn es vom Verein gewollt ist, werde ich die Aufgabe angehen. Die Gespräche werden zeigen, in welche Richtung es geht.“

mar

TV Neerstedt: Legler, Pecht, Timm - Marcel Kasper (6), Marcel Reuter (8), Malte Kasper, Schröder (3), Reiser (8/2), Lüdeke, Hollmann (4), Petersen, Harting (6), Achilles, Kunz (4).