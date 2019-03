Wolken beherrscht sein Handwerk immer noch

Neerstedt – Zur Saison 2017/2018 hatte Björn Wolken beim TV Neerstedt das Traineramt von Jörg Rademacher übernommen. Den Spieler Björn Wolken sollte es eigentlich nicht mehr geben, höchstens in absoluten Notfällen. Dieser Notfall trat beim Handball-Verbandsligisten aus der Gemeinde Dötlingen nun ein: Nachdem sich vor dem Auswärtsspiel beim TV Langen auch noch Malte Kasper mit Grippe abgemeldet hatte, musste Wolken tatsächlich nochmal ran. Der 37-Jährige bildete mit Julian Hoffmann den Innenblock der 6:0-Deckung. Dabei zeigte der ehemalige Kapitän und Abwehrchef, dass er sein Handwerk immer noch beherrscht. Am Ende feierten die Grün-Weißen beim Drittletzten der Tabelle einen ungefährdeten 33:21 (14:8)-Erfolg.

„Wir haben das in der Deckung in Zusammenarbeit mit den Torhütern ganz solide gemacht“, meinte Björn Wolken. Für den spielenden Trainer agierte Mirko Reuter im Angriff. Mit neun Treffern avancierte der Linkshänder zum besten Torschützen im Team der Gäste. Und auch der Name von Björn Wolken tauchte am Ende einmal in der Torschützenliste auf. Er traf zum 7:4 (15.). „Das war so nicht geplant“, meinte der (Spieler)-Trainer: „Es war niemand mitgelaufen, da habe ich das Ding halt selber reingeworfen.“

Aus Sicht der Gäste nahm die Partie früh einen guten Verlauf. Das 3:3 (9.) war der letzte Gleichstand. Dann setzte sich der TV Neerstedt bis zur Halbzeitpause peu à peu auf sechs Treffer ab. Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Beim 20:10 (38.) von Marcel Reuter lagen erstmals zehn Treffer zwischen den beiden Kontrahenten. Im weiteren Verlauf erhöhte Mario Reiser per Siebenmeter auf 30:17 (52.). Im Tor machte Niklas Planck nach 35 Minuten Platz für den jungen Kevin Pecht. Dieser blieb nach seiner Einwechslung Sieger im Siebenmeterduell mit Langens Michael Behlmer. „Beide Keeper haben einen guten Job gemacht“, lobte Björn Wolken.

In der aktuell nicht einfachen Situation habe er vorangehen wollen, begründete Wolken seine Rückkehr aufs Feld. „Nachdem auch noch Malte ausgefallen war, wollte ich ein Zeichen setzen und den Jungs helfen.“

Am kommenden Wochenende ist der TV Neerstedt spielfrei. Am Sonnabend, 30. März, 19.30 Uhr, geht es dann mit dem Heimspiel gegen die SG Achim/Baden II weiter. Ob er sich gegen den Aufsteiger aus dem Kreis Verden erneut das Trikot mit der Nummer 82 überstreifen wird? „Das muss nicht sein und ist auch nicht geplant“, erklärte Björn Wolken. prü

TV Neerstedt: Planck, Pecht - Mirko Reuter (9), Reiser (7/4), Honschopp (6), Kunz (4), Marcel Reuter (3), Achilles (2), Wolken (1), Hoffmann (1).