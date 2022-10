VfL Wildeshausen startet mit zwei deutlichen Pleiten in die Bezirksoberliga-Saison

Von: Carsten Drösemeyer

Erfolgserlebnis: Spitzenspieler Michael Rüdebusch holte zum Saisonauftakt den einzigen Einzelsieg für den Tischtennis-Bezirksoberligisten VfL Wildeshausen. © Fritz Westermann

Wildeshausen – Klassischer Fehlstart für den VfL Wildeshausen in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren: Erst gingen die Huntestädter gegen den OSC Damme trotz Heimvorteils mit 0:9 unter, dann ähnlich deutlich beim SV Olympia Laxten mit 2:9.

VfL Wildeshausen – OSC Damme 0:9: Noch im Vorfeld hatte VfL-Altmeister Helmut Rang sein Team gegen Damme auf Augenhöhe gesehen, doch diese Einschätzung musste er mittlerweile deutlich revidieren: „Damme hat uns echt überrascht. Die waren viel stärker als erwartet. Das ist wohl nicht unsere Kragenweite.“

Nein, eher nicht. Im Prinzip lag für die Hausherren nur eine winzige Ergebniskosmetik drin. Und diese auch erst beim Stand von 0:8 durch den tapferen Ersatz Wolfgang Krüger (für den verletzten Guido Grützmacher). Doch obwohl Routinier Krüger gegen Christian Summe loslegte wie die Feuerwehr und den Ehrenpunkt bei diversen Matchbällen schon auf dem Schläger hatte, zog auch er am Ende den Kürzeren. „Wirklich schade“, fühlte Rang mit dem Teamkollegen: „Wolfgang hätte den Sieg eigentlich verdient gehabt. Leider war er gegen Damme unser einziger Lichtblick.“

Stenogramm VfL Wildeshausen – OSC Damme 0:9: Rang/Rang – Gohl/Summe 1:3 (11:5, 8:11, 9:11, 4:11), Rüdebusch/Hakemann – Titgemeyer/Dermer 1:3 (8:11, 8:11, 11:9, 10:12), Scherf/W. Krüger – Heitlage/Feldkamp 1:3 (5:11, 11:5, 11:13, 7:11), Rüdebusch – Dermer 1:3 (4:11, 2:11, 13:11, 11:13), F. Rang – Titgemeyer 1:3 (14:12, 4:11, 7:11, 4:11), H. Rang – Heitlage 1:3 (11:9, 8:11, 10:12, 8:11), Scherf – Gohl 0:3 (8:11, 3:11, 9:11), Hakemann – Feldkamp 1:3 (9:11, 10:12, 11:9, 8:11), W. Krüger – Summe 2:3 (11:2, 11:9, 10:12, 11:13, 11:13).

SV Olympia Laxten – VfL Wildeshausen 9:2: Viel mehr Glanzlichter setzten die Huntestädter in Laxten allerdings auch nicht. Zwar verhinderte das Vater-Sohn-Gespann Fabian Rang/Helmut Rang durch den knappen Fünfsatztriumph über Reinhard Bregen-Meiners/Lars Wöbker einen erneuten 0:3-Fehlstart, aber ansonsten durfte sich nur noch Michael Rüdebusch über ein Erfolgserlebnis freuen: Mit einem schneidigen Viersatzerfolg gegen Julian Brand feierte der VfL-Spitzenspieler Wildeshausens ersten Einzelsieg der laufenden Saison. Mannschaftsführer Martin Hakemann hätte dann noch einen zweiten folgen lassen können, zog aber nach hartem Kampf haarscharf gegen Axel Sehring den Kürzeren. So blieb es bei einer 2:9-Abfuhr und der Erkenntnis, dass der VfL laut Helmut Rang noch nicht richtig in der neuen Spielzeit angekommen ist: „Wir werden uns steigern müssen, wenn wir die Klasse halten wollen. Richtig rund lief es bei uns allen noch nicht.“

Stenogramm SV Olympia Laxten – VfL Wildeshausen 9:2: Varel/Brand – Rüdebusch/M. Krüger 3:0 (11:6, 11:4, 13:11), Bregen-Meiners/Wöbker – Rang/Rang 2:3 (11:9, 8:11, 7:11, 11:6, 8:11), Hartdegen/Sehring – Scherf/Hakemann 3:1 (5:11, 11:4, 11:7, 11:6), Varel – F. Rang 3:1 (11:7, 12:10, 11:13, 11:5), Brand – Rüdebusch 1:3 (11:8, 7:11, 6:11, 6:11), Bregen-Meiners – Scherf 3:0 (11:6, 11:7, 11:1), Wöbker – H. Rang 3:1 (5:11, 11:9, 11:9, 11:9), Hartdegen – M. Krüger 3:0 (11:7, 11:1, 11:2), Sehring – Hakemann 3:2 (14:16, 11:6, 11:7, 15:17, 11:5), Varel – Rüdebusch 3:1 (12:10, 14:12, 10:12, 11:1) Brand – F. Rang 3:0 (11:8, 11:8, 11:6).