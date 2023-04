Wird Noah Richter gegen den SV Bevern zum Maskenmann?

Von: Sven Marquart

Wird in Bevern eventuell mit einer schützenden Gesichtsmaske auflaufen: Wildeshausens Noah Richter hat eine lädierte Nase. © Sven Marquart

Wildeshausen – Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Monaten wähnten sich Teammanager Bernd Kinzel und Trainer Marcel Bragula vom Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen in dieser Woche bei „Verstehen Sie Spaß?“. Doch auch am Dienstag kam niemand um die Ecke, um den vermuteten Scherz mit der versteckten Kamera aufzulösen. Denn das Verletzungspech, das den Krandel-Kickern schon seit der vergangenen Saison anhaftet, nimmt immer groteskere Züge an.

„Über das, was uns widerfährt, kann ich mittlerweile nur noch schmunzeln“, sagte Bragula mit einer gehörigen Portion Galgenhumor. Denn für die bevorstehende Auswärtspartie beim SV Bevern (Sonntag, 15 Uhr) konnte der VfL-Coach bis Freitagmittag aus seinem 26-Mann-Kader gerade noch elf einsatzfähige Akteure zusammenkratzen. „Darunter Leute wie Jan Stubbmann, die keine Luft für 90 Minuten haben. So sind wir nicht mehr konkurrenzfähig.“

Offensivmann Steven Müller-Rautenberg hatte sich bereits am Gründonnerstag bei der 2:3-Pleite gegen BW Hollage die Wade gezerrt und erlebte das 1:3 gegen den VfL Oythe am Ostermontag daher nur als Zuschauer. Beim Aufwärmen für das Nachbarschaftsderby musste Flügelflitzer Robin Ramke mit muskulären Problemen passen. Während der Partie erwischte es dann Marco Nakelski (Muskelfaserriss), Alexander Dreher (blutiger Zeh) und Jendrik Löschner (Hüftblessur). Außerdem bekam das Riechorgan von Noah Richter etwas ab. „Wenn die Nase nicht gebrochen ist, wird Noah aber mit einer Maske spielen können“, erläuterte Bragula. Ob die kranken Marius Krumland, Christoph Stolle und Ole Lehmkuhl rechtzeitig zum Duell mit dem Tabellenvierten auf die Beine kommen, ist ungewiss.

Dagegen ist die Saison für Fyonn Rothe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit beendet. Der Verteidiger knickte am Dienstag während des Trainings mit dem Fuß um und zog sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu. „Das ist das Highlight“, meinte Bragula ironisch. Aufgrund der Personalnot hatte er bereits Marcel Mirsa aktiviert. Der A-Junior wird in der kommenden Saison fest ins Team aufrücken. „Aber es ist nicht zu erwarten, dass er jetzt Bevern auseinanderdribbelt.“ Da Marcel Hesselmann und Lukas Schneider diesmal nicht als Aushilfen zur Verfügung stehen, wird Bragula am Samstag das Gespräch mit Selcuk Keyik suchen, um „mindestens vier Leute“ aus der Kreisliga-Mannschaft loszueisen.

Unter diesen Umständen braucht es einiges an Fantasie, um an einen erneuten Wildeshauser Coup wie beim 0:0 im Hinspiel zu glauben. Mit einer 5-3-2-Formation gestattete der Tabellenvorletzte der offensivstarken Elf von SVB-Coach Simon Wehming so gut wie keine Torchance.

Die Gastgeber, die im Gegensatz zur Saison 2018/2019, als sie Landesliga-Meister wurden, diesmal die Oberliga-Lizenz beantragt haben, holten aus ihren fünf Partien nach der Winterpause satte 13 Punkte. Zuletzt gab es ein 3:1 beim SV Hansa Friesoythe. Dabei zog sich Beverns spielender Co-Trainer Frank Placke einen Muskelfaserriss zu und fällt aus. Der Rest von Wehmings Kaders ist aber fit. „So sind die Aufgaben in Bevern und Holthausen-Biene fast unüberwindliche Hürden – so realistisch müssen wir sein“, sagte Bragula.