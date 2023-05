TV Neerstedt winkt bei Sieg in Drochtersen der Sprung auf Tabellenplatz sieben

Von: Jürgen Prütt

Im Prüfungsstress: Felix Hennken muss lernen und fehlt dem TV Neerstedt daher im Auswärtsspiel beim Schlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen. © Tamino Büttner

Neerstedt – Mit vier Siegen am Stück hat Handball-Verbandsligist TV Neerstedt das Abstiegsgespenst in den vergangenen Wochen vom Hof gejagt. An diesem Sonntag, 16 Uhr, steht für die Grün-Weißen das Auswärtsspiel bei Schlusslicht HSG Bützfleth/Drochtersen an. Im Erfolgsfall winkt der Crew von Trainer Andreas Müller nun sogar der Sprung auf Tabellenplatz sieben.

„Durch sind wir noch nicht“, drückte Müller in der Vorwoche nach dem 33:29 gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen auf die Euphoriebremse. Doch zumindest ein kleines Polster haben sich die Männer aus der Gemeinde Dötlingen fünf Spieltage vor Saisonende verschafft: Drei Zähler sind es zum ATSV Habenhausen II auf dem ersten Abstiegsplatz. „Wir wollen im Flow bleiben“, unterstreicht Müller vor dem Trip nach Drochtersen. „Lassen wir da die Punkte liegen, dann sind die vier Siege am Stück nichts wert.“

Fehlen wird den Gästen Youngster Felix Hennken (Prüfung). Linkshänder Max Hülsmann sowie die Keeper Lukas Oltmanns und Mike Krause haben in dieser Woche urlaubs- und berufsbedingt nicht trainiert. Für das Spiel steht das Trio jedoch wieder zur Verfügung.

Die HSG Bützfleth/Drochtersen spiele ihre Angriffe lange aus, erläutert Müller. „Wir dürfen uns nicht einlullen lassen“, warnt der Bookholzberger vor dem Match zu ungewohnter Anwurfzeit am Sonntagnachmittag.

Die vergangenen Wochen habe seine Mannschaft „bravourös“ gemeistert, findet Müller. „Wir haben rechtzeitig Tacheles geredet und uns klar gemacht, welche Konsequenzen ein Abstieg für den Verein hätte.“ Bei acht der elf Niederlagen hätten nur ein oder zwei Treffer den Unterschied ausgemacht, lässt Müller die bisherige Saison Revue passieren. „Wo könnten wir stehen, wenn nur die Hälfte der Spiele für uns ausgeht?“, fragt er.

Spätestens durch die Siege gegen den Tabellenzweiten TV Schiffdorf (23:21) und die fünftplatzierte HSG Schwanewede/Neuenkirchen haben die Neerstedter unterstrichen, dass sie sich vor keinem Gegner in der Verbandsliga verstecken müssen. Obwohl die Formkurve bei den Grün-Weißen seit Wochen nach oben zeigt, will Müller die Spannung hochhalten. „Für uns ist jedes Spiel weiterhin ein Endspiel“, verdeutlicht der 45-jährige B-Lizenzinhaber. In den ausstehenden fünf Partien warten mit der HSG Bützfleth/Drochtersen, dem FC Schüttorf 09, dem TSV Daverden und dem ATSV Habenhausen II noch vier Teams aus dem unteren Tabellendrittel auf den Rangneunten. Aus den oberen Tabellenregionen bekommt es Neerstedt nur noch mit dem Dritten Wilhelmshavener HV II zu tun.