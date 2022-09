Kann sich Landesligist VfL Wildeshausen bei Frisia Wilhelmshaven rehabilitieren?

Von: Sven Marquart

Teilen

Ist er dabei oder nicht? Berufsbedingt ist fraglich, ob es Christoph Stolle rechtzeitig zum Auswärtsspiel bei Frisia Wilhelmshaven schafft. © Sven Marquart

Wildeshausen – Das saß! Die 1:6-Klatsche beim FC Schüttorf 09 hatte den Landesliga-Fußballern des VfL Wildeshausen gehörig das Wochenende verhagelt. Am Montag arbeiteten VfL-Coach Marcel Bragula und Co-Trainer Sven Flachsenberger die Pleite mit ihrer Mannschaft während einer 40-minütigen Videoanalyse auf. „Wir sind insbesondere auf die Entstehung der Gegentore eingegangen“, berichtet Bragula. „Das Problem ist die Reaktion auf Fehler: Entweder kommt sie zu spät oder wir treffen die falsche Entscheidung.“ Damit muss es fürs Erste gut sein, denn bereits an diesem Mittwoch, 19.30 Uhr, steht für die Krandel-Kicker beim WSC Frisia Wilhelmshaven die nächste Auswärtsaufgabe an. „Dann wollen wir es direkt wieder geradebiegen!“, schreiben die Wildeshauser auf ihrer Facebook-Seite.

Auch bei den Jadestädtern läuft es bisher nicht rund. Mit sechs Zählern aus acht Partien belegt die Crew von Frisia-Coach Sven Glöckner nur den vorletzten Tabellenplatz. Am Sonntag verloren die Wilhelmshavener mit 2:4 beim SV Bevern. „Beim Stand von 2:1 setzt Devin Isik einen Kopfball an die Latte, und im direkten Gegenzug macht Bevern das 3:1 – das war die Schlüsselsituation“, erzählt Bragula, der die Partie zur Gegnerbeobachtung nutzte. Dabei konnte der 48-Jährige durchaus „ein, zwei Ansatzpunkte für unseren Matchplan“ ausmachen. „Allerdings sind wir gut beraten, uns erstmal mit uns selbst zu beschäftigen.“

Große Umstellungen sind beim Tabellendreizehnten nicht zu erwarten. „Weder beim System noch beim Personal ist da viel möglich“, sind Bragula die Hände gebunden. Zwar ist der in Schüttorf fehlende Fynn Theuser im Jadestadion wieder mit von der Partie. Dafür ist diesmal Luke Berger beruflich verhindert. Und dann ist fraglich, ob es Michael Eberle, Nico Kiesewetter und Christoph Stolle rechtzeitig schaffen. „Das wäre der Super-GAU, wenn sie ausfallen, zumal Alexander Kupka auch am Montag noch krank im Bett lag“, hofft Bragula auf das Mitwirken des Trios.