„Wir waren mental nicht auf der Höhe“

Wildeshausen/Neerstedt - Zappenduster sieht es für die Handballerinnen des TV Neerstedt II im Tabellenkeller der Landesklasse nach der 25:28-Heimpleite gegen die HSG Wilhelmshaven II aus. „Natürlich müssen wir uns mit dem Thema Abstieg auseinandersetzen. Aber wir gucken mal, was passiert“, gibt sich Neerstedts Betreuer Stephan Große-Knetter trotzdem „ganz entspannt“. Sorgenfrei kann die HSG Harpstedt/Wildeshausen nach dem 24:19-Erfolg beim SV SF Larrelt in die verbleibenden Spiele gehen.

SV SF Larrelt – HSG Harpstedt/Wildeshausen 19:24 (9:15): „In Larrelt haben schon ganz andere Mannschaften verloren“, freute sich HSG-Coach Udo Steinberg über den zehnten Saisonsieg seiner Crew. Das Erfolgsrezept: „Wir haben viele Bälle abgefangen und unser Tempo durchgezogen.“ Dabei waren Juliane Willenborg, Malin Kracke und Anna Görke angeschlagen in die Partie gegangen. Mangels Alternativen mussten Miriam Wachsmann, Katharina Abeln und Inken Schaper über 60 Minuten durchspielen. „Trotzdem war kein Qualitätsverlust zu sehen“, meinte Steinberg.

Durch Wibke Wolter und einen Doppelpack von Fenja Schröder führten die Gäste schnell mit 3:1 (3.), gerieten dann aber mit 4:6 in Rückstand (9.). Doch der Tabellenfünfte übernahm wieder das Kommando. Mit vier Treffern in Folge erhöhte Miriam Wachsmann vom 11:9 (24.) zur 15:9-Pausenführung. Diesen Vorsprung hielt die HSG nach dem Seitenwechsel zunächst konstant. Dann leisteten sich die Gäste jedoch Schwächen im Abschluss, so dass Larrelts starke Torhüterin Jasmin Sievers einige Würfe parieren konnte. Dadurch kamen die Sportfreundinnen nochmal auf 18:22 heran (56.). „Aber sonst hat sich die Mannschaft gut an die Vorgaben gehalten“, sagte Steinberg.

HSG Harpstedt/Wildeshausen: M. Krieger - Wachsmann (9/3), Willenborg (1), M. Kracke, Görke, Abeln (2/1), Wolter (3), Oehlerking (2), F. Schröder (2), Idel (1), Schaper (4/1).

TV Neerstedt II – HSG Wilhelmshaven II 25:28 (16:18): „Wir waren im ersten Durchgang mental nicht auf der Höhe“, erklärte Große-Knetter. Die Grün-Weißen starteten gegen den amtierenden Meister desolat und hatten beim 4:10 schon fast alle Siegchancen verspielt (13.). „Dabei wäre zumindest ein Punkt drin gewesen“, betonte Große-Knetter. Auch wenn die kraftvolle HSG-Linkshänderin Malinka Muschick der Neerstedter Landesliga-Reserve allein zwölf Treffer einschenkte, „war die Abwehr ganz okay“, fand Große-Knetter: „Dafür fehlte im Angriff die Durchschlagskraft.“ Dennoch konnte Anne Spille auf 18:19 verkürzen (36.). Anschließend versäumten es die Hausherrinnen nachzulegen. - mar

TV Neerstedt II: von Seggern - Jüchter (1), Stuffel, Tapkenhinrichs (4), Spille (1), Mutke, Oltmann, Brandt (1), Petko (2), Brengelmann (2), Rensberg, Lehmkuhl (8/5), Schulze (1), Schwarz (5).