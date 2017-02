„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“

Brettorf/Ahlhorn - Zitterpartie für die Erstliga-Faustballerinnen des TV Brettorf, Etappensieg für den Ahlhorner SV: Während Brettorf nach den Niederlagen gegen den MTSV Selsingen (2:3) und den TSV Bardowick (1:3) der Absturz in die Zweitklassigkeit droht, hat der ASV mit den Erfolgen über den TV Jahn Schneverdingen (3:1) und den TSV Essel (3:1) die DM-Qualifikation endgültig perfekt gemacht.

MTSV Selsingen – TV Brettorf 3:2 (8:11, 10:12, 11:9, 11:5, 11:5): Auch ohne die krankheitsbedingt fehlende U 18-Weltmeisterin Ida Hollmann spielten die Brettorferinnen zunächst richtig stark und legten – auch zum Erstaunen ihrer Trainerin Rieke Buck – eine 2:0-Satzführung vor. „Und das verdient“, betonte die Übungsleiterin. Doch ab dem dritten Durchgang schlichen sich in das Spiel ihrer Crew immer mehr Fehler ein. „Leider konnten wir den Hebel nicht mehr umlegen“, bedauerte Rieke Buck.

TV Brettorf – TSV Bardowick 1:3 (3:11, 9:11, 11:9, 3:11): Beflügelt durch die beiden jüngsten Siege, ließ Bardowick dem Tabellenvorletzten anfangs keine Chance. Dann stellte Rieke Buck um. Jule Weber ging vom Feld, Laura Cording wechselte auf die rechts Angriffsposition, und Hannah Aschenbeck, die sonst im Brettorfer Regionalliga-Team spielt, komplettierte die Abwehrreihe. Zwar konnte Brettorf anschließend auf 1:2 in den Sätzen verkürzen, doch bald darauf war die Niederlage besiegelt. „Wir stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand, aber noch haben wir alles in der eigenen Hand“, sagte Rieke Buck. Am letzten Spieltag empfängt ihr Team den VfL Kellinghusen und den TV Jahn Schneverdingen (Sonntag, 19. Februar, 11 Uhr). „Den Heimvorteil wollen wir nutzen, um in der ersten Liga zu bleiben“, betont die 29-Jährige.

Keyser und Gißler meistern ihre Aufgaben

TV Jahn Schneverdingen – Ahlhorner SV 3:1 (11:13, 11:6, 5:11, 8:11): Spitzenreiter Ahlhorn und sein „Angstgegner“ lieferten sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der sich keine der beiden Mannschaften einen Vorsprung verschaffen konnte. Zwar konnten die ASV-Abwehr die scharf geschlagenen Bälle von Weltmeisterin Theresa Schröder mehrfach entschärfen, doch auch die Jahn-Defensive erlaubte sich keine Patzer. Nach zwei abgewehrten Satzbällen machte Ahlhorn in der Verlängerung die 1:0-Satzführung perfekt. Im zweiten Durchgang wirkte der deutsche Vizemeister verunsichert und ermöglichte den Gastgeberinnen den Satzausgleich. Doch die Crew von ASV-Trainerin Edda Meiners fing sich wieder, spielte nun taktisch klug, setzte Jahn konsequent unter Druck und griff durch den Sieg das bereits auf dem Silbertablett liegende DM-Ticket ab.

Ahlhorner SV – TSV Essel 3:1 (11:9, 9:11, 11:7, 11:4): Mit Kapitänin Imke Schröder als Hauptangreiferin legte der ASV einen 7:1-Blitzstart hin. Diese Gelegenheit nutzte Edda Meiners, um Anna Keyser für Janna Köhrmann zu bringen. Die Nachwuchsspielerin meisterte ihre Aufgabe gut. Trotzdem schöpfte Essel neuen Mut und punktete nun mehrfach über die rechte Seite, so dass es zum Ende des Satzes noch einmal knapp wurde. Im zweiten Durchgang erlaubte sich Ahlhorn zu viele technische Fehler – das nutzte das sieglose Schlusslicht zum Satzausgleich. Im dritten Satz kam Jenny Gißler zu ihrem Bundesliga-Debüt und half Imke Schröder dabei mehrfach, die Lücken im gegnerischen Feld zu finden. Mit 11:7 und 11:4 setzte sich der Favorit schließlich durch.

„Wir freuen uns sehr über den Ausgang des Spieltages und die damit verbundene DM-Quali, insbesondere weil unsere Nachwuchsspielerinnen hervorragend integriert wurden und ihre Aufgabe gut gemeistert haben“, sagte Edda Meiners. - mar