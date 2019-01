Wildeshausen - Das war’s dann wohl! Nach der 74:79 (43:43)-Niederlage im Spitzenspiel gegen den TSV Quakenbrück II können die Basketballer des SC Wildeshausen ihre Titelambitionen wahrscheinlich zu den Akten legen. Zwar führen die Huntestädter die Bezirksliga-Tabelle immer noch mit zwei Punkten Vorsprung auf Quakenbrück an, allerdings haben die Artland Dragons zwei Partien mehr in der Hinterhand.

„Wir sind an uns selbst gescheitert“, sagte SC-Coach Edward Brouwer. Dabei war seine Crew vor 30 Zuschauern in der ausgekühlten St.-Peter-Halle gleich auf Betriebstemperatur: Mit drei verwandelten Dreiern hatte Topscorer Alexander Grote maßgeblichen Anteil an der 16:4-Führung (6.). Auch Borchert Finke war einmal von jenseits der 6,75-Meter-Linie erfolgreich.

Doch im weiteren Spielverlauf ging die Trefferquote der Hausherren immer weiter in den Keller und lag nach der Schlusssirene deutlich unter 50 Prozent. Hinzu kamen fast 30 Ballverluste. „Damit kann man kein Spiel gewinnen“, ärgerte sich Brouwer. Ein Großteil der Turnovers ging auf das Konto von Rudi Finke. Defensiv agierte der Flügelspieler gewohnt stark, aber offensiv hatte er einen rabenschwarzen Tag erwischt. Bis zum Ende des ersten Viertels schmolz der Wildeshauser Vorsprung auf 22:18 zusammen.

Im zweiten Abschnitt haderten die Gastgeber zunehmend mit den Schiedsrichtern Alexander Lüdtke und Michael Beyer-Rother (BBC Osnabrück). „Sie hatten anfangs eine saubere Linie, die sie dann völlig verloren haben“, schimpfte Brouwer. Er tat seinen Unmut darüber lautstark kund und bekam dafür von den Referees ein technisches Foul (16.). Zwar hatten sich die Wildeshauser wieder etwas absetzen können (34:25), doch noch vor der Halbzeitpause glich der amtierende Meister aus Quakenbrück zum 43:43 aus.

Nach dem Seitenwechsel zog die Artländer Zweitliga-Reserve rasch bis auf 59:48 (26.) davon. Dann holte sich Brouwer „sehr bewusst“ sein zweites technisches Foul ab und musste die Halle verlassen (28.). Dermaßen angespornt, verkürzte sein Team vor dem Schlussviertel bis auf 54:61. Im letzten Abschnitt waren die Wildeshauser beim 62:66 (33.) und 71:74 (37.) wieder in Schlagdistanz. „Aber jedes Mal, wenn wir die Chance hatten auszugleichen, haben wir wieder den Ball weggeworfen“, monierte Brouwer.

Da nützte es auch nichts, dass André Pavel eine ganz starke Partie abgeliefert hatte. Obwohl er in der laufenden Saison bisher nur sporadisch zum Einsatz gekommen war, wirkte der ehemalige SC-Kapitän sehr präsent, erzielte elf Punkte und verbuchte zudem noch zwei Ballgewinne. Alexander Baal konnte sich zwar nicht in die Korbjägerliste eintragen, überzeugte dafür jedoch durch seine ganz starke Verteidigungsleistung. mar

SC Wildeshausen: Alexander Baal, Christian Bexten, Edward Brouwer, Borchert Finke (16), Rudi Finke (2), Alexander Grote (27), Tim Hoffmann (2), Manuel Möller (14), André Pavel (11), Philipp Weihs (2).