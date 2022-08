„Wir sind auf dem richtigen Weg“

Erwartet ein kampfbetontes Spiel: Wildeshausens „Co“ Sven Flachsenberger. © Büttner

Sven Flachsenberger macht kein Geheimnis daraus, wie erleichtert er nach dem ersten Saisonsieg unter der Woche gegen SV Falke Steinfeld (4:0) ist. „Gerade nach den beiden Unentschieden gegen Firrel und Friesoythe sowie der ganz bitteren Last-Minute-Niederlage in Wilhelmshaven hat der Erfolg gegen Steinfeld nicht nur der Mannschaft gut getan, sondern auch dem gesamten Trainerteam“, gesteht der Co-Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen: „Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Wildeshausen – Und das daraus gewonnene Selbstvertrauen wollen die Krandelkicker unbedingt mit ins nächste Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr) gegen Aufsteiger SV Holdorf nehmen. „Genau das ist unser Ziel“, unterstreicht Bragulas Assistent.

Und die Chancen auf den zweiten „Dreier“ in Folge stehen gar nicht einmal so schlecht. Bisher tut sich die Holdorfer Mannschaft um Chefcoach Jan Kreymborg noch schwer, in der neuen Liga Fuß zu fassen. Zwar gelang dem Team am ersten Spieltag ein achtbarer 3:1-Erfolg über Frisia Wilhelmshaven, danach musste die Elf jedoch drei Niederlagen in Folge einstecken. Zuletzt am Mittwoch, als sie zu Hause hoch mit 2:7 dem SV Grün-Weiß Mühlen unterlag. „Dennoch gehe ich davon aus, dass sie mit einer großen Portion Wut im Bauch zu uns kommen werden. Daher sind wir auf jeden Fall gewarnt“, blickt Flachsenberger, der gegen den Club aus dem Landkreis Vechta neben seinen Langzeitverletzten Steven Müller-Rautenberg, Robin Ramke, Jan Stubbmann und Torwart Janne Kay auch auf Alexander Dreher (zog sich im Spiel gegen Steinfeld eine Adduktorenverletzung zu) verzichten muss, auf Sonntag voraus: „Holdorf will mit Sicherheit die 2:7-Pleite ausmerzen. Insofern stelle ich mich auf ein sehr kampfbetontes Spiel ein. Da müssen wir gegenhalten.“

Aber Wildeshausens „Co“ ist trotzdem guter Dinge: „Wenn wir es schaffen, an die wirklich gute zweite Halbzeit aus dem Steinfeld-Spiel anzuknüpfen, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass am Ende die Punkte im Krandelstadion bleiben werden.“