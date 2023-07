Harpstedter TB II setzt in erster Linie auf eine stabile Abwehr

Von: Carsten Drösemeyer

Teilen

Wollen mit dem Harpstedter TB II diesmal ohne Umwege den Klassenerhalt klarmachen: Spielertrainer Henrik Gröper (v. l.), die spielenden Co-Trainer Jannis Bunzel und Lukas Idel sowie die Neuzugänge Mika Pascal Hahnheiser, Rayk Fruechte und Peer Brand. Auf dem Bild fehlt Enrico Lenz. © Harpstedter TB

Harpstedt – Riesendusel für die „Lucky Loser“ des Harpstedter TB II: Als Vorletzter der 1. Fußball-Kreisklasse war die Harpstedter Reserve eigentlich bereits abgestiegen, als zur HTB-Erleichterung der TuS Heidkrug II sein Team zurückzog und die Mannschaft des neuen Spielertrainers Henrik Gröper nachträglich doch noch den Klassenerhalt feiern durfte. Umso wichtiger für Harpstedt, da die Erste den Sprung in die Bezirksliga schaffte und einen Unterbau benötigt, der in der 2. Kreisklasse nicht adäquat aufgehoben gewesen wäre.

Doch wie konnte es überhaupt zu einem derartigen sportlichen Fiasko kommen? Für Gröper ist der Fall sonnenklar: „Uns fehlte schlichtweg ein Knipser. Defensiv standen wir meistens ja ziemlich gut, aber wir haben einfach zu wenig Tore geschossen. Hoffentlich ändert sich das kommende Saison.“

Die Hoffnungen des rechten Außenverteidigers ruhen dabei in erster Linie auf dem von den A-Junioren der SG DHI Harpstedt aufgerückten Rayk Fruechte. „Der weiß, wo das Tor steht“, schwärmt Gröper: „Von ihm verspreche ich mir einiges.“ Ähnliches gilt für den ebenfalls aus der A-Jugend stammenden Mika Pascal Hahnheiser, der auf der Sechserposition laut Gröper „schon jetzt nicht mehr wegzudenken“ ist.

Und auch die anderen beiden Nachwuchstalente sind als Soforthilfe vorgesehen: Peer Brand soll im Sturm für mehr Konkurrenzkampf sorgen und Enrico Lenz unter den Außenverteidigern.

Als Weggang steht hingegen nur der defensive Abräumer Marlo Schoppe fest, den es zum SC Colnrade zieht. Zumindest quantitativ sieht es für die HTB-Reserve damit also deutlich besser aus. Aber wie ist es qualitativ bestellt? Laut Gröper recht ordentlich: „Ich traue uns den Klassenerhalt auf alle Fälle zu. Wenigstens Stenum III, Stenum IV und Atlas III sollten wir hinter uns lassen können.“

Klingt gar nicht so unrealistisch, da Harpstedts Zweite gerade defensiv auf ein solides Fundament bauen kann. Stammkeeper Ole Grabowski gilt als Zuverlässigkeit in Person, und in der Innenverteidigung räumt das Duo Jannis Bunzel/Lukas Idel kompromisslos auf. Sowohl Kapitän Idel als auch Abwehrchef Bunzel unterstützen Gröper zudem noch als spielende Co-Trainer und gehören schon länger zum festen HTB-Inventar. Hinten scheint der letztjährige Vorletzte also gut aufgestellt zu sein – und mit diesem Pfund möchte Gröper auch unbedingt wuchern: „Das ist unsere größte Stärke. Wir müssen in erster Linie darauf setzen, möglichst wenig Gegentore zu bekommen. Komplett den Spielstil zu ändern, wäre nicht sinnvoll. Allerdings erhoffe ich mir durch die Blutauffrischung aus der A-Jugend mehr Akzente in der Offensive. Wir müssen torgefährlicher werden.“

Sollte sein Plan aufgehen, dürfte der Harpstedter TB II den Klassenerhalt diesmal ohne Umwege unter Dach und Fach bringen. Sich darauf zu verlassen, dass in der neuen Spielzeit wieder eine andere Mannschaft zurückzieht, wäre ja auch etwas naiv . . .

Harpstedter TB II Zugänge: Mika Pascal Hahnheiser, Peer Brand, Rayk Fruechte, Enrico Lenz (alle SG DHI Harpstedt A-Junioren) Abgänge: Marlo Schoppe (SC Colnrade) Kader: Tor: Ole Grabowski - Abwehr: Matthes Brand, Lukas Idel, Jannis Bunzel, Henrik Gröper, Enrico Lenz, Noah Wehrmann, Kevin Lautenschläger, Jelko Meyer, Thimo Padeken - Mittelfeld: Peer Brand, Ali Murad, Mika Pascal Hahnheiser, Janek Lambertz, Lennard Radtke, Moritz Uhlenwinkel, Tim Bösemann, Tilmann Kraft - Angriff: Daniel Döhle, Nils Döhle, Rayk Fruechte, Hannes Würdemann, Lasse Thielsch Trainer: Henrik Gröper (neu) Co-Trainer: Jannis Bunzel (neu), Lukas Idel (neu) Saisonziel: Klassenerhalt Favoriten: FC Huntlosen, SV GW Kleinenkneten