SG DHI Harpstedt ist froh über das Saisonende

Von: Sven Marquart

Empfahl sich: Marcel Mirsa spielt künftig für die erste Wildeshauser Herrenmannschaft. © Sven Marquart

Wildeshausen – Die A-Junioren der SG DHI Harpstedt werden froh sein, dass die Saison in der Fußball-Bezirksliga nach dem 0:3 (0:0) beim VfL Wildeshausen vorbei ist. Die Derbypleite eingeschlossen, haben die Harpstedter 19 von 22 Partien verloren und steigen mit nur sieben Punkten als Tabellenletzter ab. Ganz anders der VfL: Die Krandel-Kicker blieben zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen und sind als Siebter vor der JSG Essen/Bevern/Bunnen und der JSG Neuenkirchen/Vörden bester Aufsteiger.

„Das war ein erfolgreicher Abschluss!“, freute sich Stephan Strenger. „Leider hatten wir zum Jahreswechsel eine kleine Durststrecke und haben ein paar Punkte liegenlassen. Aber insgesamt haben wir überzeugt und können zufrieden sein“, bilanzierte der VfL-Coach. Zudem hätten sich seine Spieler „gut entwickelt“, meinte Strenger. So konnte sich Marcel Mirsa, der gegen Harpstedt das 1:0 erzielte (7.), für die erste Herrenmannschaft empfehlen. Die beiden anderen Torschützen Ben Hagedorn (25./Foulelfmeter) und Jannik Stöver (38.) werden in der kommenden Spielzeit wie Julian Hespers, Henrik Lüschen und Finn Graf für die Wildeshauser U 23 in der Kreisliga auflaufen. Jannes Thal (SFN Vechta) und Leon Makowski (Arminia Rechterfeld) werden den Verein verlassen und künftig an ihren Wohnorten spielen. „Schade, wir hätten sie gerne behalten“, bedauert Strenger. Er wird auch in der kommenden Spielzeit gemeinsam mit Hendrik Schulz für den ältesten VfL-Nachwuchs verantwortlich zeichnen.

Dagegen ist für DHI-Coach Marcus Metschulat nach dem Familientag am 2. Juli in Harpstedt Schluss. Der 46-Jährige trainiert dann die C-Junioren des FC Hude und übernimmt bei seinem neuen Verein zusätzlich den Posten des Schiedsrichterobmanns. „Wir haben es anständig zu Ende gebracht – viel mehr war nicht möglich“, sagte Metschulat, dem wieder einmal wichtige Leistungsträger fehlten: „Wir haben schon ein paar Jungs dabei, die gut kicken können. Aber die anderen Mannschaften waren individuell besser besetzt – das konnten wir nur selten kompensieren.“