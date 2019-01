Edward Brouwer im Interview: „Wir brauchen eine vernünftige Trefferquote“

Wildeshausen - Jetzt gilt es: Tabellenführer SC Wildeshausen empfängt am Sonnabend, 19. Januar, 18 Uhr, den zweitplatzierten TSV Quakenbrück II zum Spitzenspiel der Basketball-Bezirksliga. Im Interview spricht SCW-Coach Edward Brouwer unter anderem über die Erfolgsaussichten, Schiedsrichter und weiche Korbanlagen.

Herr Brouwer, Sie haben im Basketball schon allerhand erlebt. Wie groß ist die Anspannung vor der Partie gegen den TSV Quakenbrück II?

Edward Brouwer: Natürlich ist eine gewisse Anspannung da, weil gerade von unseren jüngeren Spielern noch nicht alle so eine Situation erlebt haben. Trotzdem sind wir positiv gestimmt.

Zwei Drittel der Saison sind absolviert - entscheidet sich in dieser Partie die Meisterschaft?

Vor 14 Tagen hätte ich definitiv „Ja“ gesagt, weil der TSV bis dahin sehr souverän durch die Saison marschiert ist. Dann hat Quakenbrück in Lohne verloren - damit hatte ich nicht gerechnet. Jetzt haben beide Mannschaften jeweils eine Niederlage kassiert, und wir haben es selbst in der Hand.

Beim 73:81 im Hinspiel hat Ihre Mannschaft die bisher einzige Saisonniederlage kassiert. Dabei spielten die Schiedsrichter keine unwesentliche Rolle . . .

Das war leider so! Es waren noch zweieinhalb Minuten zu spielen, als Alexander Grote zum Korb zieht, trifft und die Schiedsrichter pfeifen. Alle denken, dass es einen Bonusfreiwurf gibt. Stattdessen entscheiden sie auf Offensivfoul, und Alex muss vom Platz, weil es sein fünftes war - eine lächerliche Entscheidung! In der Folge bekommen wir noch zwei technische Fouls. Dadurch haben die Schiedsrichter das Spiel beeinflusst, und wir haben uns davon aus dem Konzept bringen lassen. Trotzdem: Wenn man zweieinhalb Minuten vor Schluss mit sieben Punkten führt, muss man das Spiel gewinnen.

Diesmal sind Alexander Lüdtke und Michael Beyer-Rother als Referees angesetzt - welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Gespann gemacht?

Ich weiß nicht, ob uns die beiden Herren in der Vergangenheit schon mal gepfiffen haben. In dieser Saison hatten wir sonst eigentlich immer ordentliche bis gute Schiedsrichterleistungen. Ich hoffe, dass das auch diesmal der Fall sein wird.

Kommen wir zum Gegner. Welche Qualitäten hat der TSV Quakenbrück II?

Die Quakenbrücker sind überaus erfahren und sehr stark von der Dreierlinie. Aber was ich am meisten bewundere: Sie liegen zur Halbzeit oft zurück, lassen sich dadurch aber nicht verrückt machen und drehen die Spiele dann noch im Schlussviertel. Wie sagt man so schön: Am Ende kackt die Ente.

Gibt es bei den Artland Dragons auch Schwachpunkte?

Sie sind mannschaftlich nicht so geschlossen wie wir.

Wie muss Ihr Team spielen, um erfolgreich zu sein?

Wir müssen den Gegner müde laufen. Das hat schon in Quakenbrück sehr gut funktioniert. Der Point Guard war ziemlich abgenervt, weil wir ihn so gejagt haben. Das werden wir sicher auch am Sonnabend wieder tun. Außerdem brauchen wir vor allem von der Freiwurflinie eine vernünftige Trefferquote. 70 Prozent müssen wir schaffen, und das können wir auch. Aber 19 von 32 wie am vergangenen Wochenende in Vechta sind einfach zu wenig. Aus dem Feld wären 50 Prozent plus sehr hilfreich.

Stimmen die personellen Voraussetzungen?

Bis jetzt haben wir keine Ausfälle. Ich gehe davon aus, dass wir in Bestbesetzung antreten, wenn alle gesund bleiben.

Wegen einer Terminüberschneidung wird die Partie nicht in der Wallschul-, sondern in der Sankt-Peter-Halle ausgetragen - ein Nachteil?

Ja. Der Sankt-Peter-Dome ist für die Zuschauer deutlich schlechter, weil es keine Tribüne gibt. Außerdem sind die Korbanlagen dort etwas weicher. Deshalb springen die Bälle nicht so weit weg. Darauf muss man sich erstmal einstellen. Allerdings haben wir in der vergangenen Saison zweimal in der Sankt-Peter-Halle gespielt - und zweimal gewonnen.

Vor dieser Saison hatten Sportchef Michael Haake und Sie das Ziel ausgegeben, oben mitspielen zu wollen. Hätten Sie nach Platz fünf im Vorjahr erwartet, dass Ihr Team sogar um den Titel kämpft?

Nein! Definitiv nicht. Ich hätte mit Platz drei gerechnet. Ich hatte Quakenbrück weit vorne gesehen und dahinter die Lohner. Sie hatten angekündigt, aufsteigen zu wollen und sich dementsprechend verstärkt. Dass wir jetzt um den Titel mitspielen, liegt sicher auch daran, dass wir in Manuel Möller, Christian Bexten und Thomas Leggewie drei starke Leute dazubekommen haben. Dadurch ist unser Kader größer, und wir können immer vernünftig trainieren.

Und wenn es am Ende nicht zur Meisterschaft reicht?

Dann nehmen wir in der nächsten Saison einen neuen Anlauf.