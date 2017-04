Kevin Kari trifft und sieht Rot

Wildeshausen - Von Sven Marquart. Die jüngsten Ergebnisse des Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen hatten Günter Baerhausen mächtig Respekt eingeflößt. „Gegen Lohne und Atlas Delmenhorst punktet man nicht einfach so“, meinte der Trainer des SV Bad Rothenfelde. Dementsprechend froh war der ehemalige Zweitliga-Spieler nach dem 3:1 (1:0)-Erfolg seiner Mannschaft. Denn der Sieg des Tabellenfünften hing zwischenzeitlich am seidenen Faden. „Wildeshausen hätte das 2:2 machen können“, gab der 47-Jährige zu.

Dabei hatte es lange so ausgesehen, als sollten Baerhausen und seine Crew einen entspannten Nachmittag im Krandel verbringen. Bereits nach zehn Minuten hieß es 1:0 für die Gäste: VfL-Keeper Lauren Riedel hatte Vincent Stumpe von den Beinen geholt, und Bulani Malungu verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zur Führung. Mitte der ersten Halbzeit begegneten sich Riedel und der heranstürmende Stumpe erneut. Diesmal entschied Schiedsricher Marc Lübbers (FC Wesuwe) jedoch auf Schwalbe und zeigte dem Rothenfelder die Gelbe Karte (23.).

Die Wildeshauser konnten zunächst nicht an ihre starke Leistung vom 2:1 gegen Atlas anknüpfen. „Wir haben eine ganz schlechte erste Halbzeit gespielt. Es war deutlich zu sehen, dass unsere junge, unerfahrene Mannschaft gegen eine gestandene Landesliga-Truppe spielt“, sagte Marcel Bragula. Der VfL-Coach hatte in Lauren Riedel, Niklas Heinrich, Frederik Dittmar, Kevin Kari und Tom Schmidt gleich fünf Akteure in die Startelf berufen, die noch keine 20 Lenze zählen.

Heinrich und Dittmar vertraten Sascha Görke (Gelbsperre) und Jan Lehmkuhl (Dienst) im zentralen Mittelfeld und waren an den beiden einzigen Wildeshauser Chancen im ersten Durchgang beteiligt. Nach einem Eckstoß von Lukas Schneider parierte Attila-Botond Simeni den Kopfball von Thorben Schütte. Beim anschließenden Gestocher bekamen Heinrich und René Tramitzke den Ball nicht ins Tor (15.). Nach einer halben Stunde hatte Dittmar freie Schussbahn, doch mit seinem schwächeren rechten Fuß schaffte er es nicht, Simeni vor Probleme zu stellen.

Zu Wiederbeginn wechselte Bragula zweimal: Andreas Kari kam für Dittmar, Lennart Feldhus für Tramitzke. Doch kaum rollte der Ball wieder, hieß es auch schon 0:2: Vincent Stumpe durfte ungestört Maß nehmen und traf mit dem rechten Außenrist in den oberen linken Winkel (47.).

Nun zog sich Schiedsrichter Lübbers zunehmend den Zorn der Wildeshauser zu. Zunächst ließ der Referee Gnade vor Recht ergehen, als der bereits verwarnte Stumpe gegen Heinrich den Fuß draufhielt (50.). Baerhausen reagierte umgehend und wechselte seinen gelb-rot-gefährdeten Torschützen aus (52.). Anschließend fand Feldhus zweimal seinen Meister in Simeni (60./61.).

Abseits des Balles trat Bad Rothenfeldes Innenverteidiger Jan Unger völlig unmotiviert Niklas Heinrich auf die Füße. Schiedsrichterassistent Sebastian Bippen hatte die Szene gesehen und hob die Fahne. Die Folge: Rote Karte für Unger (66.) – und der Weckruf für Wildeshausen. Nach Eckstoß von Tom Schmidt köpfte Lennart Flege den Ball ins Tor. Doch Lübbers versagte dem Treffer die Anerkennung, weil sich der VfL-Kapitän im Luftkampf mit Simeni für seinen Geschmack zu energisch eingesetzt hatte (69.). Doch unmittelbar darauf hieß es tatsächlich 1:2, als Kevin Karin nach Fehlpass von Bulani Malungu platziert abschloss (70.).

Die Krandel-Kicker drückten, und der Ausgleich schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch dann musste auch Kevin Kari nach einem Foul an der Seitenlinie vorzeitig zum Duschen (88.). Einen Ballverlust von Tom Schmidt bestrafte Bulani Malungu, der Riedel umkurvte und locker einschob, dann mit dem 3:1 (90.+1). Dass Riedel nach Vergehen von Andreas Kari an Bulani Malungu noch einen Strafstoß des Gefoulten parierte, war allenfalls eine Randnotiz (90.+3).

„Drei krasse Fehlentscheidungen und eine schlechte erste Halbzeit – dann kommt so eine Niederlage zustande“, bilanzierte Bragula.