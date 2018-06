VfL Wildeshausen erstattet Selbstanzeige und trennt sich vom Trainer

HTB-Duo kickt bei A-Junioren mit

Die A-Junioren des VfL Wildeshausen waren als Kreisliga-Achter bestes Team aus dem Fußballkreis Oldenburg-Land/Delmenhorst. Den Aufstieg in die Bezirksliga können sich die Krandel-Kicker nach der Selbstanzeige aber wohl abschminken.

Wildeshausen - Das Abschneiden des VfL Wildeshausen in der Saison 2017/2018 bewertet VfL-Fußballabteilungsleiter Ottmar Jöckel weitestgehend positiv. Doch nun wird die Bilanz getrübt. Es geht um Spielmanipulation in der A-Junioren-Kreisliga. Am Dienstag erstattete der Verein Selbstanzeige bei Staffelleiter Uwe Küpker (Damme). Der Fall dürfte vor das Sportgericht wandern. Außerdem könnte sich der mögliche Aufstieg in die Bezirksliga für den VfL Wildeshausen erledigt haben.