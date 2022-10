Wildeshausen nervt den Spitzenreiter

Von: Cord Krüger

Steffen Schepers bittet zum Tanz: Bienes Top-Torschütze (hier gegen Wildeshausens Christopher Kant, r.) markierte beim 2:1 seine Saisontreffer 15 und 16. © Krüger

Taktisch äußerst diszipliniert gespielt, nur knapp gegen den einsamen Spitzenreiter verloren - trotzdem war am Samstag sogar mehr drin für den VfL Wildeshausen als die achtbare 1:2-Niederlage gegen den SV Holthausen-Biene. Gäste-Coach Wolfgang Schütte lobte die engagierten Platzherren: „Der Gegner hat alles rausgehauen.“

Wildeshausen – Vielleicht hätte Marcel Bragula dieses Ergebnis vor dem Anpfiff sofort unterschrieben. Doch nach der achtbaren 1:2 (1:1)-Niederlage seines Landesligisten VfL Wildeshausen gegen den einsamen Spitzenreiter SV Holthausen-Biene, einer Gelb-Roten Karte gegen sich selbst, einem verwehrten Elfmeter für seinen Stürmer René Tramitzke und fünf teils fragwürdigen Abseitsentscheidungen sprach der Trainer von einer „bitteren Niederlage: Es war ein unfassbar gutes Fußballspiel, wir haben eine absolute Top-Leistung gezeigt und kaum Chancen zugelassen. Es tut mir unheimlich leid für die Jungs, dass sie sich nicht dafür belohnt haben.“

Trainer Bragula sieht Gelb-Rote Karte

Ziemlich auf die Zinne trieb den B-Lizenz-Inhaber, dass Bienes Torwart Nils Zumbeel Tramitzke im Strafraum beim Rausfausten des Balls am Kopf traf, Schiedsrichter Julian Bergmann aber keinen Strafstoß gab (85.): „Für mich ist das ein glasklarer Elfmeter.“ Tatsächlich landete zumindest eine Faust im Gesicht des Jokers – doch er war ihm nach einem Schubser von hinten auch unglücklich entgegengeflogen. Fünf Minuten später echauffierte sich die VfL-Bank über den letzten Abseitspfiff gegen Eberle, der bereits verwarnte Bragula sah die Ampelkarte – „dabei hatte ich in der Szene gar nichts gesagt“, versicherte der VfL-Coach.

Die richtigen Worte hatte er hingegen vor dem Anpfiff gefunden – und ein 5-3-2 gegen den besten Angriff und die sicherte Abwehr der Liga angeordnet. Michael Eberle und Robin Ramke bildeten das Sturmduo.

Eberle vergibt das 1:0

Eberle besaß nach einem Konter der geduldig lauernden Platzherren auch die erste Chance, sein leicht abgefälschter Schuss rauschte aber knapp vorbei (7.). Auf der anderen Seite musste VfL-Schlussmann Niklas Göretzlehner erstmals bei einem Kopfball von Dennis Tengen eingreifen (17.). Doch die nächste Gelegenheit der Gäste saß: Tengen entwischte Rechtsverteidiger Fyonn Rothe, passte scharf in die Mitte – und dort bugsierte SV-Torjäger Steffen Schepers den Ball per Hacke zum 1:0 ins Netz (21.). „Das erste Geschenk“, grantelte Bragula: „Da muss Fyonn in den Zweikampf gehen.“ Danach ließen die Kreisstädter weiter wenig durch. Nach einer knappen halben Stunde klärte Christopher Kant jedoch in höchster Not vor dem einschussbereiten Marco Lammers. Wildeshausen kam nur selten vors Tor – und wenn, schnappte die Abseitsfalle zu. Da brauchte es ein Kuriosum fürs 1:1: Zumbeel bolzte bei einem Abschlag Mattes Hehr an – und die Kugel von dessen Kopf trudelte ins Tor (40.). Diesmal also ein Biener Geschenk, „aber wir haben in der Pause gesagt, dass wir das so akzeptieren und weiter konzentriert bleiben müssen“, schilderte SV-Coach Wolfgang Schütte.

Mattes Hehr gleicht aus, Torjäger Schepers trifft doppelt

Und sein Team kam entsprechend aus der Kabine: Göretzlehner rettete stark gegen Christopher Schmitz (51.), ehe der Keeper in seiner nächsten Szene alt aussah: Schepers trat einen an sich ungefährlichen Freistoß von der rechten Seitenlinie aus 25 Metern – und der Ball hoppelte durch Freund und Feind zum 2:1 ins lange Eck (57.). Die Partie blieb offen, Wildeshausen blieb taktisch äußerst diszipliniert – auch nach Bragulas Stutzen der Abwehr auf eine Viererkette. Schmitz zielte knapp daneben (72.) – mehr gestattete der VfL dem Favoriten nicht. „Es war ein schweres Spiel“, gestand Schütte: „Der Gegner hat alles rausgehauen.“ Kaufen kann sich der VfL für dieses Lob nichts.

Landesliga Weser-Ems VfL Wildeshausen - SV Holthausen-Biene 1:2 (1:1) - VfL Wildeshausen: Göretzlehner - Radke, Rothe (79. Tramitzke), Krumland (85. Meyer), Löschner, Kant (68. Dreher) - Müller-Rautenberg, Stolle, Hehr - Ramke (68. Theuser), Eberle - SV Holthausen-Biene: Zumbeel - Lammers (68. Olthoff), R. Hillebrand, Thole, Kettler - Wintermann, Lindenschmidt, Gavrilov (88. Lohe) - Schepers, Schmitz, Tengen (76. Ferreira) - Tore: 0:1 (21.) Steffen Schepers, 1:1 (40.) Mattes Hehr, 1:2 (57.) Steffen Schepers - Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte gegen Wildeshausens Trainer Marcel Bragula (90.) wegen Meckerns - Schiedsrichter: Julian Bergmann (1. FCR 09 Bramsche).