SC Wildeshausen feiert Titelgewinn

Wildeshausen - Spannung pur brachte das Saisonfinale in der Badminton-Bezirksklasse: Mit dem TV Cloppenburg II, dem OSC Damme II, dem TuS BW Lohne und dem SC Wildeshausen trafen die ersten vier Mannschaften in der Wildeshauser Wallschulsporthalle aufeinander. „Ein richtiger Showdown“, sagte Wildeshausens Mannschaftsführer Holger Fink. Seine Crew führte die Tabelle vor dem letzten Spieltag mit je zwei Punkten Vorsprung auf Damme und Lohne sowie vier Zählern vor Cloppenburg an. Dieses Polster rettete der Spitzenreiter nach dramatischem Verlauf ins Ziel und durfte den Meistertitel feiern.

Dabei waren die Voraussetzungen nicht gerade ideal. „Unsere Vorbereitungsphase fiel durch Urlaub und Krankheit aus“, berichtete Holger Fink. Zudem mussten Katja Meyerhoff und Jasmin Hunschede verletzungsbedingt passen. Zu allem Überfluss setzte die Grippe dann kurzfristig auch noch Andreas Kühling außer Gefecht. Als Ersatz sprangen Elske Wandel und Denis Liske ein.

In der ersten Partie gegen Lohne sah es so aus, als sollten sich die Wildeshauser Titelträume schnell in Luft auflösen. „Wir sind überhaupt nicht ins Spiel gekommen“, haderte Holger Fink nach der glatten 2:6-Niederlage. Für beide Wildeshauser Zähler zeichnete Elske Wandel (mit)verantwortlich: Im Damendoppel siegte sie an der Seite von Birgit Friemel mit 21:6, 21:5 gegen Beatrix von Lehmden/Sarah Seep, und im Einzel fertigte sie Sarah Seep mit 21:3, 21:13 ab.

Entsprechend gedrückt war die Stimmung im Lager der Gastgeber, die in der Tabelle nach Punkten nun gleichauf mit den Blau-Weißen waren. „Es ist noch alles offen - wir müssen jetzt unbedingt gewinnen“, motivierte Katja Meyerhoff ihre Teamkollegen vor der finalen Partie gegen den OSC Damme II. „Das wird schwierig. Die Damen aus Damme sind stark“, ergänzte Elske Wandel.

Die Wildeshauser stellten ihre Doppel um - und hatten Erfolg. Während die SCW-Gespanne Holger Fink/Grischa Schunke, Detlef von Döllen/Denis Liske und Denis Liske/Elske Wandel ihre Matches jeweils in zwei Sätzen nach Hause brachten, mussten sich lediglich Birgit Friemel/Elske Wandel nach drei hart umkämpften Durchgängen dem OSC-Duo Marei Punte/Inga Eicke geschlagen geben (19:21, 21:19, 19:21). Nach den Einzelerfolgen von Grischa Schunke (21:10, 21:10 über Ulrich Bolles) und Detlef von Döllen (21:14, 21:13 gegen Bernhard Enneking) konnten die Huntestädter den Gesamtsieg und damit die Meisterschaft bejubeln.

„Wir haben im Saisonverlauf sehr viel Moral bewiesen. Obwohl wir in vielen Matches den ersten Satz verloren haben, sind wir immer wieder zurückgekommen und haben noch gewonnen“, freute sich Holger Fink über den großen Kampfgeist seiner Mannschaft. Ob der SC Wildeshausen, der sich vor der Saison freiwillig in die Bezirksklasse zurückgezogen hatte, in der kommenden Spielzeit wieder in der Bezirksliga aufschlägt, entscheidet sich in den nächsten Wochen. „Eigentlich wollten wir nicht mehr so hoch spielen, aber vielleicht kommt ja noch der eine oder andere wieder zurück“, meinte Holger Fink. mar/tbü