Wildeshausen erleidet Schiffbruch - Hakemann und Co. chancenlos gegen Vorwärts Nordhorn – 2:9

Konnte die Niederlage trotz guter Leistung nicht verhindern: Michael Rüdebusch. © BÜT

Tischtennis-Bezirksoberligist VfL Wildeshausen taumelt in immer rasanterem Tempo dem Abstieg in die Bezirksliga entgegen: Beim Tabellenachten SV Vorwärts Nordhorn erlitten die Huntestädter mit 2:9 Schiffbruch und kommen so nach acht Saisonspielen auf eine ernüchternde Punktebilanz von 1:15 Zählern.

Nordhorn – Trotzdem wollte VfL-Kapitän Martin Hakemann die Flinte noch nicht ins Korn werfen: „Wir werden spätestens in der Rückrunde noch mal angreifen und für den Klassenerhalt kämpfen.“

Allerdings machte der vorletzte Hinrundenauftritt wenig Hoffnung darauf, dass der Abstieg noch vermieden werden kann. Auch Wildeshausens Altmeister Helmut Rang sprach nach der Abfuhr von einer „klaren Niederlage gegen den letztjährigen Vizemeister. Zumal wir neben dem verletzten Guido Grützmacher noch berufsbedingt auf Carsten Scherf verzichten mussten.“

Derart geschwächt war kein Staat zu machen. Schon der 0:3-Doppelfehlstart sorgte für Ernüchterung, in den Einzeln lief es auch nicht wesentlich besser. Zwar unterstrich VfL-Spitzenspieler Michael Rüdebusch seine tolle Form mit einem schneidigen Viersatztriumph über André Schramm, zudem polierte Routinier Rang seine Bilanz mit einem Viersatzerfolg gegen Dirk Heydinger auf, doch alle übrigen Partien gingen an die Hausherren. Wenngleich zweimal haarscharf. Sowohl Einserdoppel Rüdebusch/Hakemann als auch Rüdebusch im Spitzeneinzel gegen Gerd Heinrich fehlten nur zwei Punkte zum Sieg. Die Gäste wurden somit etwas unter Wert geschlagen – dürften für den Klassenerhalt allerdings trotzdem ein sportliches Wunder benötigen.

Stenogramm: SV Vorwärts Nordhorn – VfL Wildeshausen 9:2: Heinrich/Schramm - F. Rang/H. Rang 3:0 (11:7, 11:7, 13:11), Kommessin/Heydinger - Rüdebusch/Hakemann 3:2 (11:9, 10:12, 8:11, 12:10, 11:7), Hüsemann/Kunert - W. Krüger/M. Krüger 3:0 (11:8, 11:9, 11:8), Heinrich - F. Rang 3:1 (9:11, 11:7, 11:3, 11:7), Schramm - Rüdebusch 1:3 (7:11, 11:13, 11:4, 4:11), Kommessin - Hakemann 3:0 (11:6, 11:6, 11:9), Heydinger - H. Rang 1:3 (11:6, 12:14, 6:11, 4:11), Hüsemann - M. Krüger 3:0 (11:7, 11:4, 11:9), Kunert - W. Krüger 3:0 (11:9, 11:9, 11:8), Heinrich - Rüdebusch 3:2 (11:8, 9:11, 11:5, 9:11, 13:11), Schramm - F. Rang 3:1 (12:10, 11:9, 2:11, 11:7).