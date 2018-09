VfL Wildeshausen erhofft sich von Fabian Rang einen Schub

Punkte für den Klassenerhalt sammeln

Fabian Rang steht dem VfL Wildeshausen nach seinem Auslandsjahr wieder zur Verfügung.

Wildeshausen - Jetzt gilt es wieder für den VfL Wildeshausen in der Tischtennis-Bezirksoberliga der Herren: Am Sonntag, 15.30 Uhr, beginnt für Spitzenspieler Guido Grützmacher und Co. mit dem Auswärtsspiel beim Osnabrücker SC die neue Saison. Erneut verfolgen die Huntestädter nur ein Ziel: „Wir wollen möglichst frühzeitig genügend Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Die Meisterschaft wird ohnehin an den freiwilligen Landesliga-Absteiger SV Molbergen gehen. Den zweiten Platz dürften Laxten, Osnabrück und Holzhausen wohl unter sich ausmachen. Dahinter ist alles möglich“, sagt VfL-Teamsprecher Michael Rüdebusch.