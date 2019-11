Wiekings „Debütantinnenball“

Nachwuchstrio gibt beim 1:3 in Beverstedt Landesliga-Premiere

+ Stark auf der Außenposition: Klara Schütte. Foto: Westermann

Wildeshausen – Wie gewonnen, so zerronnen: Durch das 1:3 (11:25, 19:25, 25:22, 13:25) bei der SG Beverstedt mussten die Landesliga-Volleyballerinnen des VfL Wildeshausen die gerade erst eroberte Tabellenführung an den VfL Oythe III abtreten. Auch Bremen 1860 III zog im Klassement an den Huntestädterinnen vorbei.