Wieking vermisst Coolness und taktische Alternativen

VfL kassiert zwei Heimpleiten

+ © Westermann Anika Thiel (l.) legte in der Partie gegen den TV Cloppenburg II mit einer Aufschlagserie den Grundstein zum Gewinn des ersten Satzes. © Westermann

Wildeshausen - Die Volleyballerinnen des VfL Wildeshausen laufen Gefahr, bis in die Landesliga durchgereicht zu werden. Nach den Heimniederlagen gegen den TV Cloppenburg II (2:3) und den VfL Löningen (1:3) hat der Oberliga-Absteiger in der Verbandsliga bereits sechs Zähler Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.

Trotzdem gibt Gunther Wieking nicht auf. „Der Abstand ist zwar schon relativ groß, aber wir probieren es einfach weiter. Noch ist nichts verloren, und solange kämpfen wir weiter“, sagte der VfL-Coach.

VfL Wildeshausen – TV Cloppenburg II 2:3 (25:19, 19:25, 13:25, 25:12, 13:15): Im Kellerduell gegen den direkten Tabellennachbarn erwischte der Vorletzte einen passablen Start und machte durch eine Aufschlagserie von Anika Thiel im ersten Durchgang aus einem 12:13-Rückstand eine 18:13-Führung. Diesen Vorsprung transportierten die Gastgeberinnen zum Satzgewinn. Nach ausgeglichenem Beginn geriet der VfL im zweiten Abschnitt mit 6:11 ins Hintertreffen und konnte nicht mehr verkürzen. Im dritten Durchgang fielen die Huntestädterinnen vom 2:2 entscheidend auf 2:8 zurück. „Aber wir sind immer besser reingekommen“, berichtete Wieking. Im vierten Satz spielte seine Crew befreit auf und schaffte über 18:10 den Satzausgleich. Der Tiebreak musste also entscheiden. Beim Seitenwechsel lagen die Wildeshauserinnen mit 8:5 vorn und bauten den Vorsprung sogar auf 10:6 aus. „Dann hat der gegnerische Trainer eine Beleidigung aufs Feld gerufen. Das hätte eigentlich eine Karte geben müssen, aber der Schiedsrichter hat es offenbar nicht gehört“, ärgerte sich Wieking. Seine Schützlinge kamen jedenfalls komplett aus dem Tritt. „Absolut unnötig! Wenn man da ein bisschen cooler bleibt, gewinnt man das“, trauerte Wieking dem verpassten zweiten Saisonsieg hinterher.

VfL Wildeshausen – VfL Löningen 1:3 (20:25, 21:25, 25:19, 18:25): In der folgenden Partie war den Wildeshauserinnen zunächst anzumerken, dass ihnen bereits fünf Sätze in den Knochen steckten. „Das war anfangs ein bisschen träge. Da fehlte der letzte Biss. Erst im zweiten Satz waren wir richtig bei der Sache“, meinte Wieking. Trotzdem ging auch der dieser Durchgang verloren. Den dritten sicherte sich dann aber das Team um Kapitänin Sina Meyer. Mit einer Aufschlagserie vom 6:7 zum 11:7 sorgte der Tabellenvierte aus Löningen in Satz vier für die Entscheidung. „Alle waren zeimlich platt, sonst wäre mehr drin gewesen. Leider fehlen mir die taktischen Alternativen“, bedauerte Wieking. Dafür freute sich der Übungsleiter über die gute Leistung von Louisa Willenborg im Mittelblock. „Louisa findet sich immer besser zurecht – das war ein deutlicher Schritt nach vorn“, lobte der Trainer die Akteurin, die vor Kurzem noch im Wildeshauser Kreisliga-Team spielte. - mar

VfL Wildeshausen: Sina Meyer, Angela Bleyle, Ina Diephaus, Franziska Lehmann, Anika Thiel, Lea Schwuchow, Louisa Willenborg.