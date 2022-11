VfL Wildeshausen gibt die rote Laterne ab

Von: Sven Marquart

Teilen

Nicht mehr Letzter: Zumindest einmal hatten die Volleyballerinnen des VfL Wildeshausen um Johannes Albers (l.) Grund zum Jubeln. © Tamino Büttner

Wildeshausen – Das sieht doch schon freundlicher aus! Die Bezirksliga-Volleyballerinnen des VfL Wildeshausen haben die rote Laterne wieder abgegeben. Durch den 3:1-Erfolg über das neue Schlusslicht SC SW Bakum verbesserte sich der Landesliga-Absteiger auf den dritten Tabellenplatz. Gegen Spitzenreiter VfL Oythe III konnten die Frauen um Kapitänin Lea Vosteen immerhin einen Satz gewinnen. „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, bilanzierte Wildeshausens Trainer Gunther Wieking. Alle Spielerinnen hätten ihre Stärken, aber zwischendurch auch ihre Schwächen gezeigt.

VfL Wildeshausen – SC SW Bakum 3:1 (22:25, 25:19, 25:20, 25:12): Die Wildeshauserinnen hatten einige Anlaufschwierigkeiten. „Wir haben lange gebraucht, um reinzukommen“, bestätigte Wieking. Der erste Satz ging folgerichtig an die Gäste aus dem Landkreis Vechta. Doch mit zunehmender Spieldauer kamen die besseren individuellen Fähigkeiten der Hausherrinnen stärker zur Geltung. Zudem nahm Wieking einige Umstellungen vor. „Dadurch haben wir mehr Struktur und Stabilität in unser Spiel bekommen“, erläuterte er. Die Durchgänge zwei bis vier wurden dann eine sichere Beute seiner Crew und hinterließen bei Wieking „ein gutes Gefühl“. Der Sieg sei auch im Hinblick auf die vorangegangene 2:3-Niederlage in Brockdorf wichtig gewesen, als der VfL nach einer 2:0-Satzführung alle Trümpfe in der Hand hatte, am Ende aber nur einen Punkt mit auf die Heimreise nehmen konnte.

VfL Wildeshausen – VfL Oythe III 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 16:25): Nach der Partie gegen den Klassenprimus war Wieking „ein bisschen ratlos“. In jedem der vier Sätze gerieten die Wildeshauserinnen zunächst hoch in Rückstand. „Sowas habe ich noch nicht erlebt. Aber offenbar haben wir diese Ausweglosigkeit gebraucht“, meinte der Übungsleiter. Allerdings konnten seine Schützlinge nur den zweiten Durchgang drehen und zu ihren Gunsten entscheiden. Am Ende blieb Wieking die Erkenntnis, dass „mehr drin gewesen“ wäre. „Mit Blick auf die Tabelle wäre ein zweiter Sieg schön gewesen“, sagte er. Denn statt fünf beträgt das Polster des VfL Wildeshausen auf die beiden Abstiegsplätze so lediglich zwei Punkte. „Trotzdem sind wir alle positiv gestimmt rausgegangen“, erklärte Wieking.

Auf seine Mannschaft wartet nun eine lange Pause. Erst am Sonntag, 5. Februar, 11 Uhr, geht es mit dem Heimspieltag gegen Fortuna Einen und den Oldenburger TB III weiter. „Das ist ärgerlich – so ist es schwer, in den Spielfluss zu kommen.“

VfL Wildeshausen: Angela Bleyle, Lara Themann, Johanna Albers, Zornitsa Kostadinova, Annemike Elvers, Lea Vosteen, Sina Meyer, Rika Themann, Lea Gebken.