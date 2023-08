Felix Wiedwald hilft aus und hält Handelfmeter

Von: Sven Marquart

Teilen

Aus der Bundes- in die Bezirksliga: Der ehemalige Werder-Torhüter Felix Wiedwald half jetzt spontan beim WSC Frisia Wilhelmshaven aus. © imago/Nordphoto

Wilhelmshaven – Die Situation war ziemlich heikel: Stammtorhüter Sascha Theil (27) wird dem WSC Frisia Wilhelmshaven krankheitsbedingt bis auf Weiteres fehlen. Und auch Ersatzkeeper Deik Oetjen (25) stand dem Fußball-Bezirksligisten für die Auswärtspartie beim SV Atlas Delmenhorst II nicht zur Verfügung. Was tun also?

Kurzerhand ließ Daniel Franziskus, bei Frisia sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion, seine Kontakte spielen und konnte Ex-Profi Felix Wiedwald (33) als Aushilfe gewinnen. „Felix und ich kennen und schätzen uns seit sehr langer Zeit. Als ich ihm erzählt habe, dass bei uns im Tor kurzfristig Not am Mann ist, hat er sich sofort entschieden, uns auszuhelfen“, wird Franziskus auf der Internetseite seines Clubs zitiert.

Und der Einsatz des ehemaligen Bundesliga-Schlussmannes (insgesamt 73 Spiele für Werder Bremen und Eintracht Frankfurt) machte sich bezahlt. Wiedwald parierte beim 4:0 (1:0)-Erfolg des Landesliga-Absteigers über die Delmenhorster Oberliga-Reserve unter anderem einen Handelfmeter von Atlas-Torjäger Dominik Entelmann (40.). So hatte Frisias 1:0-Führung durch Brian Behrens (10.) auch zur Pause Bestand.

Nach dem Seitenwechsel schossen Kristof-Alexander Köhler (54.), Ibrahim Temin (71.) und Melvin Lamberty (74.) dann einen deutlichen Sieg für die Jadestädter heraus. Wiedwald musste lediglich noch bei einem Kopfball eingreifen und hielt seinen Kasten letztlich sauber.

Damit lieferte der gebürtige Thedinghauser, der aktuell ein zweijähriges Trainee-Programm beim SV Werder Bremen absolviert, sicherlich keine schlechten Argumente für weitere Einsätze im WSC-Kasten. Die sind laut Clubmitteilung auch nicht ausgeschlossen, kämen allerdings „nur bei einer ähnlichen Notsituation“ in Betracht wie am vergangenen Wochenende. Oetjen sei der reguläre Vertreter von Theil und in den kommenden Wochen als Rückhalt eingeplant.