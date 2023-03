Fußball-Kreisligist VfL Wildeshausen II hängt weiter in der Warteschleife

Einsatz ungewiss: Ein Ausfall von Mittelfeldspieler Sebastian Bahrs in der Auswärtspartie beim VfL Stenum II würde die Beckeln Fountains hart treffen. © Tamino Büttner

Landkreis – Auch an diesem Wochenende sind die Kreisliga-Fußballer des VfL Wildeshausen II zur Untätigkeit verdammt. Das für diesen Freitag angesetzte Heimspiel des Tabellendreizehnten gegen die SF Wüsting war bereits am Donnerstagvormittag abgesagt worden. „Es macht keinen Sinn. Der Schnee am Mittwoch hat Platz eins den Rest gegeben“, erläutert VfL-Coach Selcuk Keyik. Da Platz zwei im Krandel seit einigen Tagen in einen Kunstrasenplatz umgewandelt wird und das Stadion nicht mit Flutlicht ausgestattet ist, war die Absage alternativlos. „Schade drum, aber ich kann es nicht ändern“, bedauert Keyik.

VfR Wardenburg – FC Huntlosen (Freitag, 19.30 Uhr/Hinspiel: 4:0): Auch an der Heimspielstätte des VfR Wardenburg wird derzeit gearbeitet. Deshalb weicht der Tabellenvierte für die Partie gegen das Schlusslicht auf die Anlage des SV Tungeln an der Achternmeerer Straße in Hundsmühlen aus. Die Wardenburger hatten zuletzt den TSV Ganderkesee mit 9:0 abgefertigt, was den Respekt von Huntlosens Trainer Georg Zimmermann noch einmal wachsen ließ. „Das wird eine schwere Aufgabe für uns“, sagt er. Für seine Crew werde es darum gehen, möglichst lange das 0:0 zu halten und zuzuschlagen, wenn sich eine Chance ergibt. „Vielleicht geht dann was“, meint Zimmermann. Allerdings muss er wieder auf ein halbes Dutzend Akteure verzichten. So ist nicht klar, ob Kapitän Stefan Merz rechtzeitig mit der Arbeit fertig wird. Dafür hat sich Nachwuchsmann Henry Deye mit Fleiß und Ausdauer an die Stammformation herangearbeitet. Auch Eike Fiedler ist nach langer Verletzungspause wieder eine Alternative.

TSV Ganderkesee – TV Dötlingen (Samstag, 14 Uhr/Hinspiel: 1:3): Der Sieg im Hinspiel bildete den Auftakt zu Dötlingens Serie von zwölf Spielen ohne Niederlage, die zuletzt mit dem 1:3 gegen den VfL Stenum II zu Ende gegangen war. „Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir gewinnen“, sagt Dötlingens Trainer Markus Welz. Allerdings hat sich sein Team „gegen Ganderkesee in der Vergangenheit immer schwer getan“. Der Tabellenneunte habe in Dennis Hasselberg, Jean-Michel Dietrich und Oguz Deniz starke Offensivkräfte. „Da müssen wir konsequent sein, wieder mehr Fußball arbeiten und dürfen nicht versuchen, alles spielerisch lösen zu wollen“, fordert Welz. Er muss ohne den grippekranken Torhüter Patrick Stefan planen. Der Einsatz von Joost Hoffrogge (Probleme an der Patellasehne) ist unwahrscheinlich. Dafür ist Tobias Pelz wieder fit.

VfL Stenum II – Beckeln Fountains (Sonntag, 13.15 Uhr/Hinspiel: 3:1): Beckelns Übungsleiter Matthias „Jupp“ Büsing ist gespannt, in welcher Verfassung sich seine drei „Mexikaner“ Timo Gralheer, Jann Lüllmann und Oliver Meyer nach dem Urlaub präsentieren. „Mal sehen, welche Spuren drei Wochen Tequila und Burritos hinterlassen haben“, scherzt Büsing. Diesmal fehlt ihm sein Kapitän Till Gralheer (Urlaub). Außerdem stehen große Fragezeichen hinter den Einsätzen der Mittelfeldspieler Marlon Töllner und Sebastian Bahrs. „Gerade Sebastian war zuletzt sehr stark – das wäre eine große Schwächung“, meint Büsing. Die junge Stenumer Mannschaft hatte ihn im Hinspiel schwer beeindruckt. „Die wirkten trotzdem sehr reif und waren sehr gut sortiert. Wir haben es nicht geschafft, Unruhe und Körperlichkeit reinzubringen. Wenn wir sie spielen lassen, werden wir da nichts holen“, sagt Büsing.

KSV Hicretspor – Harpstedter TB (Sonntag, 15 Uhr/Hinspiel: 0:5): „Wir sind gut vorbereitet, hochmotiviert und wollen drei Punkte aus Delmenhorst mitnehmen“, sagt HTB-Coach Thorsten Graf vor dem Duell beim Tabellenvorletzten. Seine Mannschaft habe „in dieser Woche zweimal gut trainiert – am Montag in der Halle und Mittwoch auf dem Platz“, erklärt Graf. Dabei konnte Mittelfeldmann Mel Siegenthaler erstmals wieder leicht laufen. „Jetzt müssen wir abwarten, wie der Fuß reagiert. Aber das hat schon einen sehr guten Eindruck gemacht“, findet Graf. Ein Einsatz käme für Siegenthaler aber zu früh. Außerdem müssen die Gäste ohne Matthes Barenbrügge (Gelbsperre), Rene Kube (krank) und Jannik Wessel (verletzt) auskommen.