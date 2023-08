Fehler kosten TV Dötlingen, VfL Wildeshausen II und Beckeln Fountains Punkte

Von: Sven Marquart

Balldieb: Christoph Löwe stibitzte die Kugel und erzielte das 1:0 für den VfL Wildeshausen II. © Tamino Büttner

Landkreis – Die Null steht: Der VfL Wildeshausen II und die Beckeln Fountains müssen in der Fußball-Kreisliga weiter auf ihren ersten Punkt warten. Auch der TV Dötlingen ging diesmal leer aus.

TV Jahn – TV Dötlingen 4:2 (2:1): Die Steigerung gegenüber dem Pokalaus beim TV Munderloh (0:5) war unverkennbar. Trotzdem ging der TV Dötlingen als Verlierer vom Platz. „Und dazu haben wir einen Großteil selbst beigetragen, indem wir Jahn durch individuelle Fehler auf die Siegerstraße gebracht haben“, sagte Trainer Markus Welz. Zweimal war Dennis Geiger der Nutznießer (13./20.). Praktisch mit dem Pausenpfiff köpfte Neuzugang Dekurim Stublla nach Flanke von Benjamin Bohrer das 1:2 (45.). In der zweiten Halbzeit bestrafte Enrico Köhler einen Ballverlust von Andreas Kari mit dem 3:1 (63.). Kari machte seinen Fehler nach schöner Kombination über Bohrer und Hendrik Sandkuhl mit dem 2:3 wieder wett (88.). Als die Gäste alles nach vorn warfen, sorgte Marc Pawletta mit dem 4:2 für die endgültige Entscheidung (90.+1). „Unterm Strich ist das Ergebnis verdient“, erklärte Welz.

VfR Wardenburg – VfL Wildeshausen II 4:1 (1:1): Zumindest in der ersten Halbzeit hielten die Krandel-Kicker gegen den Kreispokalsieger gut mit und waren sogar in Führung gegangen: Christoph Löwe hatte VfR-Keeper Dominik Nitsche den Ball stibitzt und zum 1:0 eingeschoben (30.). Doch der Vorsprung hielt nicht lange, weil Waldemar Kowalczyk eine schöne Kombination mit dem 1:1 abschloss (37.). „Bis dahin war das eine kämpferisch gute Leistung. Allerdings wirkten die Jungs schon da ziemlich platt“, meinte VfL-Coach Selcuk Keyik. Seine Außenverteidiger Julian Hespers und Philipp Finger machten eigentlich eine ordentliche Partie. Dann konnte Hespers seinen Gegenspieler Nexhdet Berisha nur mit einem Foul stoppen. Den folgenden Freistoß versenkte Tim Conring zum 2:1 (50.). Beim 3:1 profitierte Kowalczyk von einem Stellungsfehler Fingers (54.). „Da war die Messe dann gelesen, zumal wir ab der 60. Minute noch weiter abgebaut haben“, sagte Keyik. Vorm 4:1 durch Conring ließ sich Hespers einfach überspielen (76.). „Das Ergebnis ist nicht mal unverdient, weil wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr stattgefunden haben. 45 gute Minuten reichen halt nicht, um gegen Wardenburg Punkte zu holen“, resümierte Keyik.

Bookholzberger TB – Beckeln Fountains 6:1 (3:1): Bei den Beckeln Fountains läuft in dieser Saison bisher weiter nicht viel zusammen. „Wir sind wie ein zahnloser Tiger. Wir tun und machen, aber irgendwie fehlt der letzte Biss“, sagte Trainer „Jupp“ Büsing. Seine Elf war den Gastgebern durchaus ebenbürtig. „Aber durch individuelle Fehler schenken wir die ersten drei Tore her“, ärgerte sich Büsing. Schlechtes Stellungsspiel war die Ursache für den Foulelfmeter, den Gabriel Kaya zum 1:0 verwandelte (11.). Beim 2:0 und 3:0 durch Daniel Suderburg waren die Fountains bei Standards nicht auf der Höhe (29./31.). Zwar verkürzte Oliver Meyer vor der Pause auf 1:3 (34.). Doch nach dem Wechsel sorgten Tobias Isermann (59.), Julius Beckmann (61.) und Dierk Fischer (62.) mit drei Treffern binnen vier Minuten für klare Verhältnisse. „Wer so viele Fehler macht, kann nicht gewinnen“, sagte Büsing. Da half es auch nichts, dass Sebastian Bahrs trotz Oberschenkelbeschwerden 90 Minuten durchhielt. „Trotzdem finde ich es toll, dass er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat“, lobte Büsing.