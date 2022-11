VfL Wildeshausen enttäuscht zum Abschluss der Landesliga-Hinrunde beim 0:3 in Mühlen

„Wie ein mittelmäßiger Bezirksligist“

+ © Sven Marquart Hatte den Ausgleich auf dem Fuß: Wildeshausens Steven Müller-Rautenberg (am Ball) verpasste kurz nach Wiederanpfiff das 1:1. © Sven Marquart

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Sven Marquart schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Wildeshausen – Bonjour tristesse! Am Ende eines „trostlosen Sonntagnachmittags“ hockte Marcel Bragula gemeinsam mit seinem Co-Trainer Sven Flachsenberger und Betreuer Thomas Kupka im ansonsten verwaisten Vereinsheim des VfL Wildeshausen. In den vergangenen Wochen hatte mal die Leistung des Fußball-Landesligisten nicht gestimmt, mal das Ergebnis. „Heute hat beides nicht gepasst“, sagte der VfL-Coach nach der 0:3 (0:1)-Niederlage im letzten Hinrundenspiel beim SV GW Mühlen. Zur Saisonhalbzeit fielen die Krandel-Kicker auf Tabellenplatz 15 zurück – mit vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer.

„Wir sind aufgetreten wie ein mittelmäßiger Bezirksligist“, ärgerte sich Bragula. Dass sein Torhüter Niklas Göretzlehner im Münsterlandstadion noch der beste Wildeshauser gewesen sei, „sagt einiges aus“, fand Bragula: „Unterm Strich war das viel zu wenig.“ Die Sechser Fynn Meyer und Luke Berger bekamen im zentralen Mittelfeld überhaupt keinen Zugriff auf die Partie. So auch beim 1:0 als Benjamin Willenbrink aus 18 Metern ungehindert abziehen durfte (45.+2). „Aber ich bin weit davon entfernt, es an ihnen festzumachen. Wir hatten genügend etablierte Spieler auf dem Feld, die ihre Leistung nicht abgerufen haben“, erklärte Bragula.

Das Puzzle passt aktuell nicht zusammen.

In der zweiten Halbzeit hätte Steven Müller-Rautenberg „das 1:1 machen müssen“, haderte Bragula. Doch seine Nummer zehn setzte den Ball aus fünf Metern über das Tor (50.). Danach liefen die Gäste der Musik weiter hinterher und konnten nur selten für Entlastung sorgen. Und wenn doch, vermisste Bragula „den letzten Willen, den Ball mal über die Linie zu drücken“ – so wie bei einer Eckstoßserie. Mühlen sei spritziger gewesen und erhöhte folgerichtig durch Tom Ungemach (68.) und Leonard Westermann (79.) auf 3:0.

„So wie wir aufgestellt waren und uns präsentiert haben, sind wir nicht konkurrenzfähig in der Liga“, stellte Bragula nach dem Abpfiff ernüchtert fest. „Von außen hat es die ganze Zeit so ausgesehen, als wären wir ein Mann weniger.“ Vor dem Rückrundenstart bei GW Firrel (Sonntag, 20. November, 15 Uhr) meldete der 48-Jährige Gesprächsbedarf an: „Es gibt kein Weiter-so – darüber müssen wir reden.“