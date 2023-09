Wichmann bestraft Wildeshauser Chancenwucher

Von: Sven Marquart

Tadellos: Dötlingens Rechtsverteidiger Maximilian Struve (l.) zeigte eine fehlerfreie Leistung. © Tamino Büttner

Landkreis – Max Wichmann hat den Chancenwucher des Fußball-Kreisligisten VfL Wildeshausen II eiskalt bestraft. Der Angreifer erzielte beim 4:3-Erfolg des Delmenhorster TB alle vier Treffer des Aufsteigers, während die Krandel-Kicker zahlreiche Tormöglichkeiten vergaben.

Delmenhorster TB – VfL Wildeshausen II 4:3 (2:2): „Was mich am meisten ärgert: Wir machen unser bestes Saisonspiel und gehen trotzdem mit einer Niederlage raus. Wir dürfen dieses Spiel nie im Leben verlieren – das ist sehr bitter“, sagte VfL-Coach Selcuk Keyik. Yannis Brockmann (16.) und Johannes Hoffrogge (29.) hatten die Krandel-Kicker in der ersten Halbzeit zweimal in Führung gebracht, Max Wichmann glich jeweils aus (22./39.). Der DTB-Angreifer, der in der vergangenen Saison 31 Treffer für die SG Bookhorn in der 2. Kreisklasse erzielt hatte, war auch in der zweiten Halbzeit nicht zu stoppen. „Da hatten wir fünf schlechte Minuten und fangen uns zwei Gegentore“, haderte Keyik. Wieder hatte Wichmann zugeschlagen – 4:2 (65./67.). Mit dem Treffer zum 3:4 belohnte sich Jannik Stöver für seine starke Leistung (76.). „Jannik hat das überragend gemacht und die DTB-Abwehr immer wieder schwindelig gespielt. Leider hatte er oft Pech im Abschluss“, meinte Keyik. Am Ende seien die Delmenhorster „stehend k. o.“ gewesen. Doch trotz mehrerer guter Gelegenheiten wollte den Gästen der Ausgleich nicht mehr gelingen. „Wir hatten Chancen für sechs Spiele. Aber weil wir die Dinger nicht machen, halten wir DTB am Leben und sind am Ende bitter bestraft worden“, resümierte Keyik.

Beckeln Fountains – SF Wüsting 0:3 (0:2): Obwohl Schlusslicht Beckeln mit dem allerletzten Aufgebot angetreten war, konnten die Fountains die Begegnung weitgehend ausgeglichen gestalten. Zunächst verhinderte ihr Keeper Till Gralheer einen Rückstand, indem er einen von Jewgeni Plushnikow getretenen Foulelfmeter parierte (11.). Gegen die Schüsse von Jasper Leddin (18.) und Hendrik Paradies (23.) war der Schlussmann dann machtlos. „Da haben wir zweimal keinen Zugriff bekommen. Für Till gab es da nichts zu halten“, sagte Beckelns Trainer „Jupp“ Büsing. Aufgrund der Personalnot musste Mika Edelsbacher diesmal in der Sturmspitze aushelfen – und konnte überzeugen. Der etatmäßige Mittelfeldspieler hatte auch die beiden besten Chancen der Gastgeber, scheiterte aber jeweils an Wüstings Torhüter Thorben Maas. In der zweiten Halbzeit schoss Malte Sander beim Klärungsversuch Jasper Leddin an, von dessen Schienbein der Ball zum 3:0 ins Tor sprang (59.). „Das war besser als in den letzten Wochen. Mit dem Einsatz und Willen der Jungs bin ich zufrieden. Jetzt hoffe ich, dass wir bald mal ein Erfolgserlebnis an Land ziehen“, meinte Büsing.

SV Tungeln – TV Dötlingen 1:4 (0:1): Während das Konto von Aufsteiger Tungeln weiterhin eine Null ziert, hat der TV Dötlingen seinen Negativtrend gestoppt. „Wir haben unsere Pflichtaufgabe gelöst. Wichtig war, dass wir die drei Punkte geholt haben“, sagte Dötlingens Trainer Markus Welz. Allerdings machte sich seine Crew das Leben durch ihren Chancenwucher selbst schwer. Weil unter anderem Shqipron Stublla, Joost Hoffrogge und Julian Eilers gute Möglichkeiten ausließen, führte Dötlingen zur Pause lediglich 1:0 durch einen schön herausgespielten Treffer von Hoffrogge (27.). Per Foulelfmeter sorgte Pascal Buchholz nach Wiederbeginn für das 1:1 (51.). Mit einem direkt verwandelten Freistoß brachte Shqipron Stublla die Gäste erneut in Front (67.). Andreas Kari (74.) und Dekurim Stublla (85.) erhöhten dann auf 4:1. Beim TV Dötlingen zeigte Rechtsverteidiger Maximilian Struve eine fehlerfreie Vorstellung. „Maxi hat keinen Zweikampf verloren und viele gute Läufe gemacht“, lobte Welz. Zudem glänzte Angreifer Jannik Strickland als Vorbereiter.