TV Dötlingen will Revanche für Pokalaus

Von: Sven Marquart

Konstante im Abwehrzentrum: Thorben Deepe ist in Beckelns Innenverteidigung eine feste Größe. © Tamino Büttner

Landkreis – Der TV Dötlingen sinnt auf Revanche! Nach dem Zweitrundenaus im Kreispokal (2:4) will die Crew von Trainer Markus Welz in der Fußball-Kreisliga bei den Beckeln Fountains den Spieß umdrehen. Der FC Huntlosen hat den VfL Stenum II zu Gast, während der VfL Wildeshausen II den FC Hude II empfängt. Weil Spitzenreiter Harpstedter TB an diesem Wochenende nicht im Einsatz ist, könnte der TV Munderloh mit einem Sieg über die SF Wüsting die Tabellenführung übernehmen.

FC Huntlosen – VfL Stenum II (Freitag, 19.30 Uhr): Die MRT-Untersuchung bei Malte Bolling hat ergeben, dass mehrere Bänder im Sprunggelenk des Huntloser Innenverteidigers gerissen sind. „An Sport ist in diesem Jahr also nicht mehr zu denken – das ist ein herber Verlust“, sagt Trainer Georg Zimmermann. Nach Bollings Ausfall müssten nun „andere in die Bresche springen“. Unter anderem könnte endlich Neuzugang Pascal Wollenweber zu seinem Debüt kommen. „Ich denke, dass ich ihn von Anfang an reinschmeißen werde“, sagt Zimmermann. Er geht davon aus, dass auch Florian Grotelüschen grünes Licht für einen Einsatz gibt – der Torhüter hatte beim jüngsten 0:4 gegen den VfR Wardenburg schon kurz nach Spielbeginn wegen Leistenbeschwerden passen müssen. Um gegen die überraschend gut gestarteten Stenumer (Tabellenfünfter mit zehn Punkten) erfolgreich zu sein, müsse seine Mannschaft „hohe Laufintensität und Zweikampfbereitschaft“ abrufen, fordert Zimmermann.

VfL Wildeshausen II – FC Hude II (Freitag, 19.30 Uhr): „Ich gehe davon aus, dass es eher kein Offensivspektakel, sondern ein Geduldspiel wird“, sagt VfL-Coach Selcuk Keyik. Nach vier Niederlagen zum Auftakt haben die Krandel-Kicker aus den jüngsten drei Partien sieben Punkte geholt. „Und natürlich haben wir den Anspruch, auch gegen Hude was mitzunehmen“, unterstreicht Keyik. Seine Elf wirkt inzwischen deutlich stabiler als zum Saisonstart. Allerdings hapert es noch in Sachen Torausbeute. „Gefühlt brauchen wir zehn Chancen, um ein Tor zu machen“, meint Keyik. Personell ist es bei den Gastgebern enger als zuletzt: Ole Willms, Yannis Brockmann (beide privat verhindert), Marius Meier, Jonas Pleus, Florian Hertell (alle Urlaub), Chris Löwe und Jannik Stöver (beide Klassenfahrt) fallen aus.

Beckeln Fountains – TV Dötlingen (Freitag, 20 Uhr): „Das ist ein Spiel, in dem alles möglich ist. Ich würde nur ungern tippen“, sagt „Jupp“ Büsing. Beckelns Trainer vermutet, dass es auf die Tagesform ankommen wird: „Dann ist in beide Richtungen alles möglich.“ Im Pokalspiel neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken im Mittelfeld. „Wir müssen kompakt stehen und dürfen Beckeln keinen Platz zum Kontern geben“, sagt Dötlingens Übungsleiter Markus Welz mit Blick auf den schnellen Jonas Evers (sechs Saisontore). Umgekehrt hat Büsing Respekt vor den Dötlinger Spitzen Shqipron Stublla und Andreas Kari. Kari wird die Partie jedoch ebenso verpassen wie seine Teamkollegen Julian Eilers (beide privat verhindert) und Tobias Pelz (Urlaub). Außerdem ist der Einsatz von Valdrin Stublla (erkältet) und Marko Müller (dienstlich in Frankfurt) fraglich. Dafür kehren Johannes Ullrich und Maximilian Struve zurück. Bei den Fountains ergibt sich durch das Fehlen von Till Gralheer, Tobias Abeln, Eike Büssenschütt und Sebastian Bahrs ein Aufstellungsproblem im Abwehrzentrum. Thorben Deepe ist gesetzt. „Und ich hoffe, dass es bei Malte Sander geht“, meint Büsing. Im Tor rechnet er wieder fest mit Luca Weichler.