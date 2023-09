Welcher Wildeshauser überwindet Frisias Felix Wiedwald?

Von: Cord Krüger

Freitagabend unter dem Flutlicht des stattlichen Wilhelmshavener Jadestadions, der Bezirksliga-Dritte tritt beim imposant besetzten Spitzenreiter Frisia Wilhelmshaven an: Mehr Topspiel geht fast nicht. „Aber wenn wir in den letzten Wochen nicht diese nervigen Personalprobleme gehabt hätten, hätten wir schon mehr Punkte – und ein echtes Spitzenspiel“, ist sich VfL-Trainer Marcel Bragula sicher.

Auch am Freitag steht ihm im Wesentlichen der Kader zur Verfügung, der am Sonntag mit einem 1:1 vom Elften GVO Oldenburg zurückkehrte. Von den Verletzten kehrt noch niemand zurück, Robin Ramke ist privat verhindert, sein Offensivkollege Maximilian Seidel ist nach langer Ausfallzeit noch nicht wieder bei 100 Prozent und käme maximal für einen Teilzeiteinsatz in Betracht.

Früherer Werder-Keeper steht im Tor des Spitzenreiters

Nicht die besten Voraussetzungen, um den früheren Bundesliga-Keeper Felix Wiedwald zu überwinden. Der Ex-Werderaner wird laut Bragulas Informationen erneut zwischen Frisias Pfosten aushelfen. Er ist nur ein Beispiel dafür, dass Wildeshausens Mitabsteiger und dessen Trainer Daniel Franziskus überzeugende Argumente im Überreden hochklassiger Spieler haben. Zuletzt schlossen sich unter anderem Ibrahim Temin und Muhittin Bastürk vom Regionalligisten SSV Jeddeloh den Jadestädtern an, aber auch Kristof Köhler, Kapitän Melvin Lamberty und Brian Behrens bringen Viertliga-Erfahrung mit. „Alle Meistertipps und Vorzeichen drehen sich um Frisia – und das zu Recht“, unterstreicht Bragula: „In diesem 25-Mann-Kader haben 20 bis 22 eine Qualität, die jenseits der Bezirksliga ist.“



Der frühere Cloppenburger Behrens dürfte von Beginn an stürmen – und dafür Sascha Abraham gegen seinen einstigen Club zunächst auf der Bank sitzen.



Unter Wildeshausens Ersatzspielern hingegen könnten sich einige Aushilfen aus der Zweiten und der A-Jugend wiederfinden. „Es ist nicht schön, dass ich wieder eine Anleihe bei Selcuk Keyik tätigen muss“, sagt Bragula über den Coach des Kreisliga-Teams, das parallel gegen Munderloh spielt (siehe Extra-Text). „Und auch einigen Spielern, die immer dabei sind, geht die Personallage auf den Keks. Aber Fußball macht zu viel Spaß, als dass wir uns davon runterziehen lassen.“ Der zuletzt angeschlagene Mattes Hehr sollte hingegen wieder fit sein und zur Verfügung stehen.

Zudem hofft der Chefcoach, dass diejenigen ihre Chance nutzen, die unter anderen Umständen weniger Einsatzzeiten gesammelt hätten. Als Beispiele nennt er Torwart Maximilian Mucker, der in Oldenburg schon sein viertes Spiel in Folge bestritt. Aber auch Jonas Pleus, Noah Richter, Fynn Meyer, Marcel Fiedler und Luke Berger nennt er in diesem Atemzug. Allesamt Wildeshauser Eigengewächse, „und das freut mich besonders“.



Sie trugen dazu bei, dass die Kreisstädter erst sechs Gegentore in fünf Partien kassierten und daher nicht zufällig auf Platz drei stehen. Ein Punkt, der Bragula fürs Flutlichtspiel am Freitagabend „beim FC Bayern der Bezirksliga“ hoffen lässt: „Ich hätte schon Lust, Frisia zu ärgern und mal oben zu schnuppern. Dafür werden wir unsere Taktik ein wenig anpassen und unsere Spielidee verändern“, kündigt der B-Lizenz-Inhaber an.