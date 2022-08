Wer stürmt beim TV Dötlingen neben Andreas Kari?

Von: Sven Marquart

Alleinunterhalter oder Teil einer Doppelspitze? Andreas Kari ist im Sturm des TV Dötlingen gesetzt. © Tamino Büttner

Landkreis – Es wäre fast ein kleines Fußballwunder, wenn beim VfL Wildeshausen II schon alles rund laufen würde. Schließlich schwingen Selcuk Keyik und Kai Schmale beim Kreisligisten erst seit wenigen Wochen das Zepter. Zudem muss das neue Trainerduo sieben Nachwuchsspieler integrieren. „Das muss sich erst einmal finden und braucht seine Zeit, bis sich die Dinge eingespielt haben“, sagt Keyik. Auch nach den beiden Niederlagen zum Saisonauftakt will er die Ruhe bewahren. „Dann werden wir auch andere Ergebnisse erzielen.“ Aber ob dem Schlusslicht dies schon am dritten Spieltag gegen Spitzenreiter TV Munderloh gelingt?

FC Huntlosen – SF Wüsting (Freitag, 19.30 Uhr): Beide Mannschaften seien sich „vom Spielstil total ähnlich“, sagt Huntlosens Abwehrchef Sebastian Merz. Unter Trainer Florian Neumann (Merz: „Ein super Typ!“) hätten sich die Sportfreunde sehr gut entwickelt. Der Aufsteiger sei nur mit hohem Einsatz, Kampf und Laufbereitschaft zu knacken. „Wenn es gegen Wüsting geht, weiß man: Es geht auf die Knochen, bleibt aber immer fair“, sagt Merz. Obwohl Ammar Hasan Ali (Bänderverletzung), Andreas Logemann (ist zum zweiten Mal Vater geworden), Marvin Schoon und Malte Bolling (beide privat verhindert) fehlen, sieht Merz sein Team personell gut aufgestellt.

VfL Wildeshausen II – TV Munderloh (Freitag, 19.30 Uhr): „Es gibt einfachere Aufgaben“, sagt VfL-Coach Selcuk Keyik angesichts des offensivstarken Gegners, der in Simon Punke, Janne-Mattis Nienaber und Christopher-Lee Flore „exzellente Einzelkicker“ in seinen Reihen hat. „Wenn wir was holen wollen, geht das nur über Körperlichkeit und Disziplin. Außerdem werden wir nur wenige Torchancen bekommen – und die müssen wir nutzen“, verdeutlicht Keyik. Er muss auf Jonas Pleus, Florian Hertell (beide Urlaub) und den verletzten Bennet Smolna verzichten.

Beckeln Fountains – FC Hude II (Freitag, 20 Uhr): Beide Kontrahenten sind mit einem Unentschieden und einer Niederlage in die Saison gestartet. „Deshalb rechne ich mit einem Spiel auf Augenhöhe“, sagt Beckelns Übungsleiter „Jupp“ Büsing. Allerdings sei die Huder Bezirksliga-Reserve für ihn „ein unbeschriebenes Blatt – wir müssen sehen, was auf uns zukommt“. Die Fountains müssen ohne die verletzten Jonas Gralheer, Malte Sander und Eike Büssenschütt sowie Urlauber Lennart Lange auskommen. Der Einsatz von Sebastian Bahrs (Oberschenkelprobleme) ist fraglich. „Ich habe die Hoffnung, dass wir unseren ersten Sieg einfahren können, wenn wir unsere Leistung bringen“, erklärt Büsing.

TV Dötlingen – VfR Wardenburg (Freitag, 20 Uhr): Für Dötlingens Trainer Markus Welz ist „Wardenburg der klare Favorit“. Während die Gäste die Optimalausbeute von sechs Zählern aus den ersten beiden Partien geholt haben, hat Dötlingen erst einen Punkt auf dem Konto. Welz hat großen Respekt vor den „herausragenden Einzelspielern“ des VfR wie Dennis Beckmann, Lennart Schönfisch und Tim Conring. „Da müssen wir eng dran sein und die Zweikämpfe gewinnen – beim 0:3 in Harpstedt haben wir zwei entscheidende verloren“, fordert Welz. Ihn plagen Personalsorgen. Leistungsträger wie Gerrit Schüler (Innenbandriss im Knie), Shqipron Stublla und Jannik Strickland (beide Sprunggelenkblessur) fallen verletzt aus. Zudem sind Maximilian Struve und Enis Stublla im Urlaub. Dafür ist Routinier Bartosz Drozdowski inzwischen zurück und könnte an der Seite des zuletzt formstarken Valdrin Stublla im Abwehrzentrum verteidigen. Welz rätselt noch, wen er Angreifer Andreas Kari an die Seite stellen soll. „Aber vielleicht spielen wir auch nur mit einer Spitze.“

TSV Ganderkesee – Harpstedter TB (Sonnabend, 14 Uhr): Eckard Zunft hat den TSV Ganderkesee bei dessen Testspiel gegen den TSV Okel (2:3) beobachtet. „Das ist eine kantige, robuste Truppe, die schnell nach vorn spielt“, lautet die Erkenntnis, die der HTB-Coach dabei gewonnen hat. Zudem hat der TSV in Oguz Deniz einen oberligaerfahrenen Offensivmann in seinen Reihen. „Da werden wir hinten sicher stehen müssen“, weiß Zunft, der ohne die drei Urlauber Matthes Barenbrügge, Niklas Fortmann und Lukas Brümmer planen muss. Den Platz von Kapitän Barenbrügge in der Mittelfeldzentrale dürfte Fabian Engeln einnehmen. Torjäger Fortmann fehlte bereits beim 3:0 gegen den TV Dötlingen. Da gab Timo Höfken den Solisten im Angriff. So könnte es auch am Immerweg kommen.