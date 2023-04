Bragula fordert gegen den TV Dinklage einen „galligen“ Auftritt

Von: Sven Marquart

Könnte an Bord zurückkehren: VfL-Kapitän Marius Krumland hatte beim 0:2 in Bevern krankheitsbedingt gefehlt. © Sven Marquart

Wildeshausen – Inzwischen haben sie sich beim Fußball-Landesligisten VfL Wildeshausen mit dem Gedanken an den Abstieg arrangiert. Das heißt aber nicht, dass der Tabellenvorletzte die Zügel in den verbleibenden neun Saisonspielen schleifen lassen wird. „Wenn ich das Gefühl haben sollte, dass sich die Mannschaft in den restlichen Spielen nicht reinhaut, wird es unschön und komisch“, verspricht Marcel Bragula. Der VfL-Coach erwartet, dass seine Crew besonders vor heimischem Publikum „gallig auftritt“ – auch an diesem Sonntag, 15 Uhr, gegen den TV Dinklage.

Grundsätzlich sei er Sportler und wolle jedes Spiel gewinnen, sagt Bragula. „Allerdings muss so man realistisch sein, dass es momentan schwierig wird, gegen Mannschaften wie Melle und Holthausen-Biene zu punkten“, meint der 48-Jährige. Doch gegen den Tabellenzehnten aus Dinklage könne was gehen. Denn bei den aktuell 16 Zählern auf dem Konto der Krandel-Kicker soll es nicht bleiben. Neun dürfen für Bragulas Geschmack noch dazukommen. „Ich will mindestens 25 Punkte holen“, betont er.

Mut macht dem B-Lizenzinhaber die Erinnerung an den 1:0-Hinspielerfolg, als die Wildeshauser dank des Treffers von Michael Eberle (12.) einen ihrer vier Saisonsiege landeten. „Da hatten wir tatsächlich mal Spielglück“, sagt Bragula. Die Überzahl nach der Roten Karte gegen Dinklages Jason Bahns (43.) bekam den Gästen aber überhaupt nicht. „Nach der guten ersten haben wir eine ganz schlechte zweite Halbzeit gespielt“, bestätigt Bragula.

Lange Zeit war die Mannschaft von TVD-Coach Stefan Arlinghaus in sicherem Fahrwasser unterwegs. Doch nach zuletzt acht sieglosen Partien (vier Unentschieden, vier Niederlagen) ist ihr Vorsprung zu den Abstiegsplätzen auf fünf Zähler zusammengeschmolzen. „Dinklage ist auch noch nicht aus dem Bus raus“, sagt Bragula. Am Mittwochabend unterlag der Club aus dem Landkreis Vechta ohne den gelbgesperrten Thomas Wulfing und den beruflich verhinderten Steffen Buddelmeyer mit 0:2 beim SC Melle 03.

Wulfing darf in Wildeshausen wieder mitmischen. Bei den Gastgebern hofft Bragula auf die Rückkehr von Kapitän Marius Krumland, Steven Müller-Rautenberg und Marcel Mirsa. Das Trio hatte wie zwölf seiner Teamkollegen beim jüngsten 0:2 in Bevern gefehlt. Dafür droht nun der Ausfall von Ole Lehmkuhl. Der Mittelfeldspieler musste das Training am Donnerstag wegen Schmerzen im Oberschenkel abbrechen. Außerdem knickte Sturmtank René Tramitzke beim Abschlussspiel um. „Aber René ist hart im Nehmen“, sagt Bragula.