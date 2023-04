Kreisliga: Welz warnt vor „Hucke voll“, Keyik im „Ärgermodus“

Teilen

Sieht in Wardenburg das stärkste Team der Kreisliga auf seine Dötlinger zukommen: Trainer Markus Welz. © mar

Wer am Mittwochabend noch unentschlossen ist, der sollte sich die Nachholspiele der Fußball-Kreisliga genauer unter die Lupe nehmen. Ein Besuch würde sich sowohl in Wardenburg als auch in Munderloh lohnen. Denn die Partien haben es durchaus in sich. Während der Vierte TV Dötlingen beim Tabellennachbarn VfR Wardenburg auf eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel (5: 0) hofft und den fünf Punktevorsprung auf drei Zähler verringern will, reist die Reservemannschaft des VfL Wildeshausen zum Spitenreiter TV Munderloh. Zwar gehen die Wildeshauser als Außenseiter ins Rennen, dennoch rechnet sich das Team von Selcuk Keyik etwas aus.

VfR Wardenburg - TV Dötlingen (Mittwoch, 19.30 Uhr/Hinspiel: 0:5): Von dem 5:0-Hinspielerfolg will Markus Welz nichts mehr wissen. „Das ist nicht vergleichbar“, sagt der Trainer des TV Dötlingen: „Da war auch viel Glück dabei.“ Im Rückspiel stelle er sich auf eine ganz andere Partie ein. „Wardenburg hat einen super Lauf. Für mich sind sie zurzeit die stärkste Mannschaft der Liga. Auf uns wartet eine ganz schwere Aufgabe“, blickt der TVD-Coach, der auf Maximilian Struve (Schulter), Gerrit Schüler (Leiste) und Tobias Pelz (beruflich verhindert) verzichten muss, voraus – und fordert von seinen Spielern im selben Atemzug ein, „dass sie nah am Gegner stehen und die Zweikämpfe annehmen“. Anderenfalls „bekommen wir die Hucke voll“.

TV Munderloh - VfL Wildeshausen II (Mittwoch, 19.30 Uhr/Hinspiel: 10:2): Nicht weniger Spannung verspricht auch das Duell der Wildeshauser beim Klassenprimus Munderloh. Zwar geht es zwischen beiden Teams in der Tabelle nicht wirklich eng zu – Wildeshausen belegt nur den zwölften Rang –, aber „mit etwas Glück kannst du dort etwas mitnehmen. Zumindest wollen wir Munderloh, so lange Zeit ärgern wie möglich“, verspricht der Wildeshauser Trainer. Hoffnung macht Keyik zudem die gute Leistung aus der Vorwoche beim starken Dritten VfR Wardenburg, das letztlich unglücklich mit 1:2 verloren ging. „Da hat mir meine Mannschaft richtig gut gefallen“, betont Keyik, der ohne Yannis Brockmann (Gelbsperre) und Nico Krumdiek (privat verhindert) auskommen muss. „Wenn wir ähnlich kompakt stehen und unsere wenigen Chancen noch konsequenter nutzen, dann ist auch in Munderloh etwas drin“, glaubt der VfL-Coach.