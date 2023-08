START IN DIE SAISON: „So etwas zu übertreffen, ist extrem schwer“ – TV Dötlingen mit anspruchsvollem Auftaktprogramm

Von: Julian Diekmann

Dötlingens 71-Tore-Sturm um (v.l.) Andreas Kari (16 Tore), Shqipron Stublla (38) und Joost Hoffrogge (17) will auch in der kommenden Saison wieder abliefern. © TV Dötlingen

Wie soll man das nur toppen? Diese Frage stellte sich zuletzt Markus Welz. Eine richtige Antwort hat der Trainer des Kreisligisten TV Dötlingen darauf nicht. Durchaus verständlich. Immerhin haben seine Fußballer die vergangene Spielzeit mit einem richtig starken dritten Platz abgeschlossen. „Das war die beste Saison in unserer Vereinsgeschichte“, strahlt Welz, der aber auch die Kehrseite des Erfolges kennt: „So etwas noch einmal zu übertreffen, ist extrem schwer.“

Dötlingen – Vielleicht sogar unmöglich. Denn auf die TVD-Kicker wartet eine anspruchsvolle Saison 2023/24. Bereits das Auftaktprogramm hat es in sich. Am ersten Spieltag bekommt es Dötlingen mit Meisterschaftskandidat SV Baris Delmenhorst (Freitag, 20.00 Uhr) zu tun, ehe der Ahlhorner SV wartet. Anschließend geht es gegen die beiden Titelanwärter TV Jahn Delmenhorst und VfR Wardenburg. „Es gibt durchaus ein leichteres Auftaktprogramm“, erklärt Welz schmunzelnd, um dann doch ernst zu werden: „Mein Problem ist, dass mir aktuell acht, neun Spieler allein wegen Urlaub fehlen. Und die Lage wird sich in den ersten Spielen auch nicht entspannen.“

Das sah vergangene Spielzeit noch anders aus. „Da stand mir der komplette Kader zur Verfügung. Das war auch sicherlich ein Grund, warum wir am Ende so gut abgeschnitten haben“, berichtet der Erfolgstrainer. Und das, obwohl Dötlingen den ältesten Kader der Kreisliga stellt. Das Durchschnittsalter beträgt stolze 28,8 Jahre. Für Welz aber alles andere als ein Nachteil. „Für mich überwiegt ganz klar die Erfahrung. Natürlich hatten wir letzte Saison Glück, dass wir von Verletzungspech verschont geblieben sind, aber Erfahrung ist unbezahlbar. Zudem ziehen alle mit, sind bis in die Haarspitzen motiviert. Jetzt geht es erst mal darum, den Saisonstart gut hinzubekommen. Das wird schon schwer genug.“

Dabei sollen unter anderem auch die Neuzugänge um Allrounder Dekurim Stublla und Außenverteidiger Leonard Kröger mithelfen. „Leonard braucht aber noch etwas Zeit. Er hat eine längere Fußballpause eingelegt“, sagt Welz über den ehemaligen Wildeshauser. Dafür steht Stublla sofort bereit. Er kommt vom Liga-Konkurrenten Alhorner SV. „Dekurim ist ein alter Hase mit ganz viel Kreisliga-Erfahrung. Er kann von Innenverteidigung bis Mittelfeld alles spielen. Zudem hat er seine Klasse bereits in den Testspielen unter Beweis gestellt“, schwärmt Welz. Aber selbst mit dem „alten Hasen“ Stublla wird es für Dötlingen wohl schwer, die vergangene Saison noch einmal zu toppen.

Stenogramm Zugänge: Dekurim Stublla (Ahlhorner SV), Leonard Kröger (nach Fußballpause)

Abgänge: Patrick Zikura (SV GW Kleinenkneten), Kevin Strumpski (VfL Wildeshausen II), Marko Müller, Tobias Pelz (beide berufsbedingt)

Kader: Tor: Kevin Pecht, Patrick Stefan - Abwehr: Bartosz Drozdowski, Jonas Krumland, Gerrit Schüler, Julian Eilers, Maximilian Struve, Valdrin Stublla, Alexander Krogmann, Johannes Ullerich, Antonio von Döllen, Andre Strudthoff, Christian Luers - Mittelfeld: Dekurim Stublla, Hendrik Sandkuhl, Finn Kipper, Jannik Strickland, Benjamin Bohrer, Jannes Henning, Joost Hoffrogge, Gidion Geier - Angriff: Enis Stublla, Jannik Heuer, Andreas Kari, Lukas Welz, Shqipron Stublla

Trainer: Markus Welz (seit Dezember 2021)

Co-Trainer: Tim Lemke (seit Juli 2019)

Co-/Torwarttrainer: Maximilian Welz (seit Juli 2019)

Saisonziel: einstelliger Tabellenplatz

Favoriten: Sechs bis sieben Mannschaften haben das Potenzial, um die Spitze zu spielen