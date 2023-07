So lief der erste Test des TV Dötlingen

Von: Sven Marquart

Verlässt den TV Dötlingen: Patrick Zikura wechselt zum SV GW Kleinenkneten. © Tamino Büttner

Dötlingen – „Das war ein schönes Wiedersehen“, freut sich Markus Welz. Sechs Jahre hatte der Coach des Fußball-Kreisligisten TV Dötlingen als Trainer beim SV Emstek gearbeitet. Nun trat er mit seiner jetzigen Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel bei seinem ehemaligen Verein an und sah dabei viele bekannte Gesichter. Obwohl die Gäste dem Cloppenburger Kreisligisten mit 0:1 (0:1) unterlagen, war Welz nach dem „guten Test“ zufrieden.

Der 55-Jährige probierte mehrere Systeme aus. „Eigentlich war das ein typisches Unentschieden-Spiel“, sagt er. Am Ende gingen die Gäste als Verlierer vom Platz, weil Nick Schütte einen zu kurz geratenen Rückpass von Finn Kipper erlief und Patrick Stefan zum 1:0 überwand (29.). Die beste Chance zum Ausgleich vergab Abwehrchef Bartosz Drozdowski, der aus zwei Metern Emsteks Keeper Björn Klausing anschoss (80.).

Während der Vorbereitung auf die neue Saison muss Welz zumindest vorerst auf Joost Hoffrogge, Jannik Heuer und Johannes Ullerich verzichten, die sich allesamt Knieverletzungen zugezogen haben.

Gar nicht mehr dabei ist Patrick Zikura. Der Mittelfeldspieler ist dem Lockruf seines Cousins Sascha Albers zum SV GW Kleinenkneten in die 1. Kreisklasse gefolgt. Berufsbedingt steht Marko Müller nicht mehr zur Verfügung. „Auch mit Tobi Pelz kann ich nicht planen. Er arbeitet in Wittmund und schafft es nicht zum Training“, berichtet Welz. Verstärkungen sind beim Dritten der vergangenen Saison bislang nicht in Sicht. „Eigentlich hatte ich schon eine Zusage, aber dann wird per WhatsApp abgesagt“, ärgert sich Welz. Somit stehen ihm aktuell 22 Akteure zur Verfügung, auf die er zählen kann. „Der Kader ist doch sehr dünn. Das dürfte eine schwere Saison werden“, fürchtet der Übungsleiter.

Um für die neue Spielzeit gewappnet zu sein, brauche es „jede Einheit“, betont Welz. Deshalb hat er mit seiner Crew nach nur dreiwöchiger Pause bereits am 22. Juni das Training wieder aufgenommen.

Bis zum Kreispokalspiel beim TV Munderloh (Dienstag, 15. August, 19.30 Uhr) testet der TV Dötlingen noch gegen die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst (Mittwoch, 12. Juli, 20 Uhr), den TV Stuhr (Mittwoch, 19. Juli, 20 Uhr) und den TSV Ippener (Dienstag, 25. Juli, 20 Uhr).