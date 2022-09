TV Dötlingen lässt sich von Jahns Ergebnissen nicht blenden

Von: Sven Marquart

Teilen

Aus dem Urlaub direkt in die erste Elf: Beckelns Lennart Lange (am Ball) steht ein Kaltstart bevor. © Tamino Büttner

Landkreis – Mit dem 5:2-Erfolg bei Aufsteiger Bookholzberger TB hat der VfL Wildeshausen II in der Fußball-Kreisliga nach zuvor vier Niederlagen die erste Ernte eingefahren. Nun würden die Krandel-Kicker natürlich gerne nachlegen. Doch das dürfte nicht einfach werden. Denn die Crew von VfL-Coach Selcuk Keyik erwartet den Ahlhorner SV, der seine ersten vier Partien allesamt gewonnen hat. Vor kniffligen Aufgaben stehen auch der TV Dötlingen (beim TV Jahn), der FC Huntlosen (gegen den Harpstedter TB) und die Beckeln Fountains (gegen den VfR Wardenburg).

TV Jahn – TV Dötlingen (Freitag, 19.15 Uhr): Mit nur drei Zählern aus fünf Partien rangiert Jahn in der Tabelle lediglich auf Platz 13. „Sie gehören definitiv nicht dahin, wo sie stehen“, sagt Markus Welz. Als Ursache hat Dötlingens Trainer „das schwere Auftaktprogramm“ der Delmenhorster ausgemacht. Tatsächlich musste Jahn bereits gegen die Spitzenteams VfR Wardenburg (2:3), TV Munderloh (0:7) und Harpstedter TB (2:4) antreten. Nur das 1:2 gegen den VfL Stenum II kam überraschend. Allerdings lässt sich Welz von diesen Ergebnissen nicht blenden. Er erwartet am Blücherweg „einen schweren Gang“. Zumal ihm in Julian Eilers, Benjamin Bohrer, Tobias Pelz, Jonas Krumland, Joost Hoffrogge, Patrick Zikura und Jannik Strickland sieben Stammspieler fehlen werden. Dass Hendrik Sandkuhl aus dem Urlaub zurück ist, wiegt die Ausfälle nicht auf. „Wir dürfen uns von Jahn nicht den Schneid abkaufen lassen, müssen den inneren Schweinehund überwinden und den einen oder anderen Meter mehr gehen als der Gegner“, fordert Welz.

FC Huntlosen – Harpstedter TB (Freitag, 19.30 Uhr): Der Huntloser Kunstrasen war in der vergangenen Saison für den HTB ein gutes Pflaster. Mit 12:1 gewann der Vizemeister das Hinspiel und – nach Heimrechttausch – mit 4:0 auch das Rückspiel. Für HTB-Coach Eckard Zunft „Schnee von gestern“. Aus den ersten fünf Saisonspielen hat sein Team die vollen 15 Punkte eingefahren. „Wir müssen bei uns bleiben und klar spielen – dann sollten wir es irgendwie ziehen“, gibt der 64-Jährige die Marschroute vor. Berufsbedingt muss Zunft voraussichtlich auf Nils Klaassen verzichten. Die Gastgeber müssen ausgerechnet gegen den offensivstarken Spitzenreiter ohne ihren privat verhinderten Abwehrchef Sebastian Merz auskommen. Zudem ist sein Nebenmann Malte Bolling erkältet. Somit könnten Tim Künnemann und Pascal Wollenweber mit dem zuletzt formstarken Patrick Bleckert die Dreierkette bilden. Allerdings konnte Neuzugang Wollenweber wegen eines Arbeitsunfalls nicht trainieren. „Wir sind der klare Underdog. Wir müssen die Räume links und rechts vom Strafraum sowie unmittelbar davor schließen – das ist das A und O. Sonst spielt Harpstedt seine individuelle Qualität aus“, erläutert Sebastian Merz.

VfL Wildeshausen II – Ahlhorner SV (Freitag, 19.30 Uhr): Achtmal hat Marco Prießner in den ersten vier Begegnungen für den Ahlhorner SV eingenetzt. „Das ist unser Endgegner, den es auszuschalten gilt“, warnt VfL-Coach Selcuk Keyik vor dem regionalligaerfahrenen Torjäger. Allein seinetwegen liege die Favoritenrolle beim ASV. „Aber man hat immer die Möglichkeit, über den Kampf ins Spiel zu kommen“, macht Keyik seinem Team Mut. Bei den Wildeshausern geben sich die Urlauber Marcel Fiedler (geht) und Florian Hertell (kommt zurück) die Klinke praktisch in die Hand. Ansonsten steht nur der Einsatz von Luca Stöver auf der Kippe: Der junge Innenverteidiger, der zwei Treffer zum Erfolg in Bookholzberg beigesteuert hatte, laboriert an Knieproblemen.

Beckeln Fountains – VfR Wardenburg (Freitag, 20 Uhr): Geht da was für den Neuling? „Ich habe mir sagen lassen, dass Wardenburg vorne gefährlich ist, aber hinten anfällig“, berichtet „Jupp“ Büsing. Allerdings fehlen Beckelns Übungsleiter in Christoph Hartlage (krank) und Kian Töllner (Arbeit) zwei wichtige Mittelfeldstützen. Deshalb wird Urlaubsrückkehrer Lennart Lange vermutlich gleich einen Kaltstart hinlegen müssen. „Außerdem könnten Sebastian Bahrs und Mika Edelsbacher ihre Chance bekommen“, erläutert Büsing. Er hofft noch, dass Torjäger Timo Gralheer (Zahnentzündung) und Kapitän Till Gralheer (Dienst) grünes Licht geben.