Welcher Trainer passt zum Harpstedter TB?

Von: Sven Marquart

Drei Neue für den Harpstedter TB: Mattis Bunzel (l.) und Silas Corßen (r.) rücken von den A-Junioren der SG DHI Harpstedt zu den Herren auf. Kian Töllner (M.) wechselt von den Beckeln Fountains zum Bezirksliga-Aufsteiger. © Harpstedter TB

Harpstedt – Die Trainersuche des Harpstedter TB gestaltet sich schwierig. Gut drei Wochen nach der überraschenden Trennung von Meistertrainer Thorsten Graf ist der Posten des Hauptübungsleiters beim künftigen Fußball-Bezirksligisten immer noch nicht wieder besetzt. Dabei drängt die Zeit. Bereits an diesem Samstag stehen beim Kreisliga-Meister mit einem Arbeitsdienst und einer Teambesprechung die ersten Termine der Saisonvorbereitung an. Die neue Spielzeit beginnt Ende Juli.

Nun ist es nicht so, dass die Crew um HTB-Fußballspartenleiter Michael Würdemann untätig gewesen wäre, seit klar ist, dass es mit Graf nicht weitergeht. Zahlreiche Namen wurden intern diskutiert, viele Telefonate mit potenziellen Kandidaten geführt. Vier Coaches habe er auch persönlich getroffen, berichtet Würdemann. „Aber in den Gesprächen haben wir dann gemerkt, dass es doch nicht passt“, erläutert der 41-jährige Stiftenhöfter. So geht die Suche weiter. Würdemann gibt nicht auf. Immerhin konnte er in der Zwischenzeit schon Andreas Nowotnick dazu bewegen, nun doch weiterzumachen. Der bisherige Co-Trainer bildet künftig mit Marvin Prueß das Harpstedter Betreuerduo.

Sollte es wider Erwarten mit der Verpflichtung eines neuen Coaches nicht klappen, hat der Harpstedter TB einen Plan B in der Schublade. „Wir haben uns bis zum Ende der Vorbereitung Zeit gegeben. Wenn wir dann keinen Trainer haben, wird es eine interne Lösung geben“, kündigt Würdemann an. Möglicherweise wird er dann selbst einspringen, wie schon in der Spielzeit 2021/2022, als der damalige Trainer Marcus Metschulat gesundheitsbedingt ausgefallen war. Noch bleiben ein paar Wochen. Den Fahrplan für die Saisonvorbereitung hat Würdemann in Zusammenarbeit mit einem Physiotherapeuten aber „längst aufgestellt“.

Erfolgreicher war der HTB bei der Fahndung nach Verstärkungen. So steht neben den beiden A-Junioren Mattis Bunzel und Silas Corßen in Kian Töllner nun der dritte Neuzugang fest. Der 23-Jährige kommt vom bisherigen Kreisliga-Rivalen Beckeln Fountains und kennt viele seiner künftigen Teamkollegen schon aus gemeinsamen Jugendzeiten bei der SG DHI Harpstedt. Töllner soll den Verlust von Mel Siegenthaler kompensieren, der eine Fußballpause einlegt. „Kian ist ein hervorragender defensiver Mittelfeldspieler und ein gleichwertiger Ersatz für Mel. Er verfügt über ein unheimliches Tempo, Robustheit und kann ein Spiel lesen“, sagt Würdemann, der Töllner zu dessen Jugendzeiten auch selbst trainiert hat.

Doch dabei soll es nicht bleiben. „Außer im Tor, wo wir mit Henrik Reineberg, David Wehrenberg und Carsten Niester hervorragend besetzt sind, können wir auf allen Positionen noch Verstärkungen gebrauchen“, sagt Würdemann. In Kürze erwartet er die Entscheidung von zwei Mittelfeldspielern. „Ich würde mich freuen, wenn das klappt“, sagt der HTB-Fußballboss.

Ein andere Baustelle hat Würdemann bereits geschlossen. Für das scheidende Trainerduo der zweiten Harpstedter Mannschaft, Dirk Lenkeit/Marcus Metschulat, gibt es eine Nachfolgelösung. Wie die aussieht, könne er „Ende dieser, Anfang nächster Woche bekanntgeben“, sagt Würdemann. Die HTB-Reserve, als Tabellenvorletzter sportlich eigentlich abgestiegen, wird auch in der kommenden Saison wieder in der 1. Kreisklasse spielen. Dabei profitiert sie vom Rückzug des TuS Heidkrug II. „Die Möglichkeit, in der 1. Kreisklasse zu bleiben, haben wir dankend angenommen. Die Jungs haben sich mit überwältigender Mehrheit dafür ausgesprochen“, sagt Würdemann. Nur Marlo Schoppe zieht es vor, in der 2. Kreisklasse zu kicken. Der Beckstedter, der studienbedingt nicht trainieren kann, schließt sich dem SC Colnrade an.