Das weiße Ballett tanzt Baris aus

Wildeshausen zerlegt Delmenhorst – 7:0 im Bezirkspokal / Andreas Kari bärenstark

+ Eine Waffe: Andreas Kari (links, gegen Baris-Kapitän Cumali Tuner und Hussein Al Aimre) bereitete bis zu seiner Auswechslung nach knapp einer Stunde drei der sieben Wildeshauser Treffer vor. - Foto: ck

Dem VfL-Coach war das fast peinlich, sein Bemühen um Bodenhaftung schien greifbar. „Wir dürfen das jetzt natürlich nicht zu hoch aufhängen. Wer denkt, gut zu sein, hört auf, besser zu werden“. mahnte er. Dabei hatte der Übungsleiter wie angekündigt sogar noch einige Stammkräfte geschont. So blieben Maximilian Seidel, Niklas Heinrich, Lennart Flege und Ole Lehmkuhl zunächst auf der Bank. Trotzdem zappelte der Ball bereits nach 200 Sekunden im Baris-Netz, als Thorben Schütte eine von Rene Tramitzke verlängerte Rechtsflanke einköpfte – allerdings aus dem Abseits. Sechs Minuten später drehte Delmenhorsts Schlussmann Orhan-Can Karakaya einen Freistoß von Christoph Stolle gerade so über den Querbalken. Andreas Kari zielte anschließend ans Außennetz (13.), doch der nächste Angriff passte: Eine Ecke Sebastian Bröckers von rechts köpfte Schütte zum 1:0 in die Maschen (22.). Kurios kam das 2:0 zustande – nach einer Rechtsflanke Karis und einem Abpraller des bereits nach 23 Minuten für Finn Birke eingewechselten Rechtsverteidigers Rizzal Saglam, der Bröcker schubste – und im Fallen „murmelte“ der Mittelfeldmann die Kugel über die Linie (27.). Kari bereitete auch das 3:0 vor – mit einem starken Solo über rechts und einem Querpass in die Mitte, den Tramitzke aus dem Lauf in den Kasten knallte (35.). Und die Demontage ging ohne Erbarmen weiter: Freistoß von Stolle, Kopfball-Bogenlampe von Lukas Schneider in den Knick – 4:0 (42.). Nur der von Baris herbeigesehnte Halbzeitpfiff verhinderte zunächst Schlimmeres für den Aufsteiger – aber 39 Sekunden nach Wiederanpfiff hatte Tramitzke seinen zweiten Treffer nach starkem Angriff über rechts von Michael Eberle und Flankengeber Kari erzielt. „Andreas war der Mann des Spiels – er hat aber schon die ganze Vorbereitung solche Leistungen gezeigt“, adelte Bragula seinen Offensivmann, den er als Zweitherrencoach vom Reservisten zum Stammspieler formte und später in die Erste beförderte.